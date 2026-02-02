İzmir’i yağmura hazırlayan 2,5 milyarlık hamle

İzmir’de iklim değişikliğinin etkisiyle giderek artan ani ve şiddetli yağışlar, kent altyapısının güçlendirilmesini zorunlu hâle getiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü; su baskınlarının önlenmesi, çevre ve halk sağlığının korunması ve altyapının uzun vadede daha dayanıklı hâle getirilmesi amacıyla yağmur suyu ve kanal ayrıştırma projelerini kent geneline yayıyor. Geçtiğimiz yıl 12 ilçede yürütülen çalışmalarda 20 kilometre yağmur suyu hattı ile yaklaşık 15 kilometre yeni kanal imalatı tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakıldı. 2026 yılı yatırım programı kapsamında altyapı yatırımlarını daha da büyüten İZSU, toplam 2,5 milyar liralık yatırımla 12 ilçede 50 kilometre yağmur suyu hattı ve 20 kilometre kanal imalatı gerçekleştirecek. Etaplar hâlinde hayata geçirilecek projelerle, özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde altyapı kapasitesi artırılacak ve kentin iklim değişikliğine uyum süreci güçlendirilecek. Ayrıca geçtiğimiz ay temelini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın attığı Konak, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerindeki ayrıştırma projelerinin yapımı da 2026 yılında hız kazanacak.

İZMİR ALTYAPIDA DEVRİM YAŞIYOR

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 3 milyar liralık yatırımıyla Konak, Bayraklı ve Karabağlar’da birleşik sistem sona ererken, ömrünü tamamlamış borular modern hatlarla değiştirilecek. Konak – Bayraklı hattında 2,4 km yağmur suyu, 6,6 km atık su hattı, Alsancak Liman bölgesinde 8,4 km yağmur suyu, 8 km atık su hattı ve 3 yağmur suyu terfi merkezi, Konak – Karabağlar mahallelerinde 30 km’ye yakın atık su ve 29 km yağmur suyu hattı yeniden yapılacak. Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki imalatların 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların bitmesiyle İzmir; yağmur sularını ve atık suyu tamamen ayrıştıran, şiddetli yağışlara daha dirençli, koku ve taşkın sorunlarını büyük ölçüde çözmüş bir kent haline gelecek.

ALSANCAK’A 250 MİLYON LİRALIK EK YATIRIM

İZSU’nun öz kaynaklarıyla yürüttüğü Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerindeki taşkın ve koku kontrol projesinde çalışmalar 2026 yılında da devam edecek. 250 milyon liralık yatırım kapsamında bölgede 1 kilometre atık su, 6 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 terfi merkezi inşa ediliyor. Projenin yüzde 30’u tamamlandı.

140 MİLYON TL’LİK YATIRIM, HEDEF 2026

Bayraklı’da 140 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Sevgi Yolu Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi’nin, 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından, 2026 yılının ikinci yarısında Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Çay Mahallesi’nin üst havzalarını kapsayan yaklaşık 4 kilometrelik yağmur suyu ve atık su ayrıştırma çalışması için yapım ihalesine çıkılması hedefleniyor. Bayraklı’da hayata geçirilen bu yatırımlarla, mevcut altyapı sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi ve gelecekte yaşanabilecek aşırı yağışlara karşı kentin dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

BORNOVA’DAKİ ALT YAPI YATIRIMI DA 2026’NIN İLK YARISINDA BİTECEK

İZSU’nun Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yürüttüğü kapsamlı atık su ve yağmur suyu imalatları, 2026 yılının ilk yarısında tamamlanacak. 400 milyon liralık maliyetle hayata geçirilen proje; Bornova Meydan, Ege Üniversitesi Hastane Kavşağı, Smyrna Meydanı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Küçük Park Bölgesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Bornova Metro çevresi başta olmak üzere ana arterlerde, yağışlı hava koşullarının ardından yaşanan taşkın sorunlarını kalıcı olarak çözecek. Bu çalışmalarla birlikte taşkın risklerinin ortadan kaldırılması hedeflenirken, bölgenin yaşam kalitesinin olumlu yönde etkilenmesi ve su yönetiminde sürdürülebilir, çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

BALATÇIK’IN YAĞMUR SUYU SORUNU BU YIL ÇÖZÜME KAVUŞACAK

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Çiğli Balatçık’ta etaplar hâlinde sürdürülen 350 milyon liralık yatırım kapsamında 13 kilometre yağmur suyu hattı ile 3 kilometre atık su hattı inşa ediliyor. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanmasıyla birlikte Balatçık Mahallesi’nde uzun yıllardır yaşanan altyapı kaynaklı sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırılması, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin ayrıştırılmasıyla altyapı güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

YAĞMUR SUYU VE ATIK SU AYRIŞTIRMASIYLA KALICI ÇÖZÜM

Hayata geçirilen projelerle birlikte birleşik sistemle çalışan eski hatlar ayrıştırılarak yağmur sularının kontrollü biçimde denize ve doğal alıcı ortamlara iletilmesi sağlanıyor. Bu sayede hem atık su arıtma tesisleri üzerindeki yük azaltılıyor hem de yoğun yağış dönemlerinde yaşanan taşkın ve su baskını riskleri önemli ölçüde düşürülüyor. Aynı zamanda altyapı kaynaklı koku ve çevresel sorunların azaltılması hedefleniyor.

DİRENÇLİ, SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT HEDEFİ

İZSU’nun yürüttüğü kapsamlı altyapı yatırımları, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, İzmir’in geleceğini de güvence altına alıyor. Sağlıklı altyapı sistemleri sayesinde çevre ve halk sağlığı korunurken, kent genelinde daha güvenli, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir altyapı modelinin oluşturulması hedefleniyor. İZSU’nun metropol dışındaki ilçelerde yürüttüğü yatırımlar da eş zamanlı olarak devam edecek.