İzmir’in asırlık mirası Elektrik Fabrikası ranta açıldı

İzmir’in simge endüstri yapılarından biri olan Alsancak’taki tarihi Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu alan için hazırlanan yeni imar planı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla onaylanan plan, bölgenin ticaret ve turizm kullanımına açılmasını öngörürken yüksek katlı yapılaşmanın da önünü açtı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, İzmir’in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi’nde yer alan ve aralarında tarihi Elektrik Fabrikası’nın da bulunduğu bazı parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı. Plan kapsamında söz konusu alan “ticaret-turizm alanı”, “özel proje alanı” ve yol olarak düzenlendi.

20 KATA KADAR YAPI

Kararla birlikte emsalin 3.00 olarak belirlenmesi ve 20 kata kadar yapılaşmanın önü açılması dikkat çekti. Plan değişikliklerinin uygulanması ve sürecin yürütülmesi konusunda ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

İZMİR’İN VE TÜRKİYE’NİN SANAYİ TARİHİ

Kent belleğinin önemli yapılarından biri 1920’li yılların sonunda kurulan İzmir Elektrik Fabrikası, uzun yıllar kentin enerji ihtiyacının önemli bölümünü karşıladı. 1989 yılında faaliyetini durduran tesis, o tarihten bu yana atıl durumda bulunuyor. 62 yıl önce 1964 yılında Fabrikanın müdürlüğünü yapan mühendis Süha Tarman, yapının İzmir için önemli bir endüstri mirası olduğunu belirterek korunması gerektiğini ifade etti. Tarman, fabrikanın bir dönem İzmir’in elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşıladığını hatırlatarak yapının müze olarak değerlendirilmesinin kent için önemli bir kazanım olacağını söyledi. Tarhan, "Bu tesis, İzmir’in ve Türkiye’nin sanayi tarihidir. Onu korumazsak, gelecek kuşaklara anlatacak bir hikâyemiz kalmaz” diye konuştu.

KENT BİLEŞENLERİ KARŞI ÇIKIYOR

Kentteki meslek odaları ve şehir plancıları da fabrikanın bulunduğu alanın ticari projelere açılmasına karşı çıkarak yapının kültür, sanat veya sanayi müzesi gibi kamusal bir işleve kavuşturulması gerektiğini savundu. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, “Elektrik Fabrikası, yalnız İzmir’in değil ülkemizin sanayileşme sürecinin kilometre taşlarından biri ve aynı zamanda bu kentin hafızasıdır. Tescilli bir kültür varlığı olan Elektrik Fabrikası, 30 katlı bir rant ucubesi haline dönüştürülerek yok edilecektir.” dedi.

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli meslek odaları da plan değişikliklerine itiraz etmiş, alanın yüksek yapılaşmaya açılmasının kentin tarihi dokusuna zarar vereceğini dile getirmişti.