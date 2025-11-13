İzmir’in çöp sorununa Manisa çözümü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöp sorununu çözmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı. Bakanlığın kapattığı Harmandalı’daki tesise 31 Aralık 2025’e kadar 1000 ton çöp dökebilecek olan büyükşehir, yaklaşık 2 bin 500 ton çöpü de pazartesiden itibaren Manisa’ya yollayacak.

Harmandalı harici Bergama ve Ödemiş’te çöpleri bertaraf eden büyükşehir Manisa’daki tesisin de devreye almasıyla İzmir’deki çöp krizini büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuş olacak. İki büyükşehir arasında yapılan protokol hakkında bilgi verilmezken alınacak hizmet karşılığı İzmir Büyükşehir belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne belli bir ücret ödeyecek.