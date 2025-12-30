İzmir’in dağları beyaz büründü

İzmir genelinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde görülen kar yağışı kentin tepelerini beyaza büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl da kar yağışı ve buzlanmanın yaşandığı noktalarda ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürerek olumsuzlukların önüne geçti. Ekipler, hafta sonundan itibaren etkisini artıran kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle oluşan buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Saha ekiplerinin incelemeleri ve ilçelerden gelen talepler doğrultusunda koordine olan ekipler, köy yolları başta olmak üzere karla kaplanan yolları açarak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmasına izin vermedi.

SPİL’DEN BOZDAĞ’A KAR KAPLANAN YOLLARA MÜDAHALE

Çalışmalar kapsamında, kar yağışının yoğun olarak hissedildiği Kemalpaşa Beşpınar Köyü–Spil Milli Parkı güzergâhında kar küreme aracıyla yol temizliği yapıldı, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüldü. İzmir’in zirvesi olarak bilinen Ödemiş Bozdağ’da da karla kaplanan yollara müdahale edildi. Kemalpaşa ve Ödemiş’in çevre güzergahlarında da ihbarlar doğrultusunda harekete geçen ekipler, Tire’nin Dibekçiler, Dallık, Yamandere ve Küçükkemerdere mahalleleri, Beydağ’ın Adakküre-Ovacık hattı ile Kavacık ve Tırazlı güzergahında çalışmalarını tamamladı.

24 SAATLİK TEYAKKUZ

Geceden sabaha kadar yürütülen çalışmalar sırasında ekipler, kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda kalan araçlara da müdahale etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kuzey ve güney akslarında kar yağışı ve buzlanma riskinin bulunduğu bölgelerde 24 saat teyakkuz hâlinde olmaya devam edecek. Ekipler, 10 araç ve 30 personelle kış koşullarının yol açabileceği olumsuzluklara karşı mücadele edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü tarafından meteorolojik gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.