İzmir'in Göztepe'si var; diğer asırlık markaların zor sezonu

Spor ve futbol kenti İzmir’in asırlık kulüplerinin futboldaki görünümüne, bitirmekte olduğumuz Nisan ayı sonu itibariyle panoramasına bakalım...

GÖZ GÖZ'ÜN AVRUPA HAYALİ SÜRÜYOR

İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi sarı kırmızılı Göztepe, son dokuz haftada sadece 6 puan almasına karşın ligdeki son maçında Antalyaspor'u evinde 2-0 ile geçerek Başakşehir'in averajla arkasında Avrupa kapılarını zorlamayı sürdürüyor. 51 puandaki altıncı sıradaki Göz Göz'ün Avrupa için şimdi üç final maçı var. Trabzonspor ile bu hafta deplasmanda oynayacak, sonrasında evinde sezonun son maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek ve son hafta da Samsunspor deplasmanına gidecek. İnşallah Göz Göz'ün Avrupa hayali gerçekleşir.

Öteyandan 17 olimpik branşta da şubeleri olan Göz Göz, bu yanıyla da göz kamaştırıyor. Bu noktada İzmir’in iktidar milletvekillerinin Göztepe Gürsel Aksel’deki mağaza, meydan ve çatı ile Spor Hastanesi olarak tasarlanan ek binanın çok geciken, altı yıla yakındır bekleyen Göztepe’ye devri için ellerini taşın altına koyması gerekiyor mu? Aynı durum Mustafa Denizli Stadı için de söz konusu. Verin Altay’a mağazaları, nefes alsın. Tabiî İzmir’in muhalefet milletvekillerinin de bu konuların takipçisi olması gerekiyor. Bu konuda İZVAK, TSYD vb. kuruluşların, taraftar gruplarının da artık susmayı, beklemeyi bırakıp ses çıkarması şart. Ağlamayana meme verilmiyor.

ŞEYTANLAR SON DÜZLÜKTE TOPARLADI VE LİGDE KALMAYI BAŞARDI

Nesine 2.Lig Beyaz Grup'taki Altınordu son haftalardaki atağıyla ligde kalmayı başardı. ALFA patentli çok genç bir takımla mücadele eden kırmızı lacivertlileri kutluyorum. Sıkıntılı bir konjonktürde takımın başına gelen teknik direktör Yusuf Şimşek, kırmızı lacivertlilerin lige tutunmasında önemli bir rol oynadı. Ancak⁹ umarım Mehmet Seyit Òzkan’ın alt yapıya yönelmesi ve profesyonel futbol takımından elini çekmek istemesi ile Altınordu yeni yatırımcısını bulur ve yeniden Süper Lig’deki yerini alır. Yıllar sonra Süper Lig’in kapısından dönen Şeytanlar’ın ayağa kalkarak yeniden üst liglere doğru yelken açmasını diliyorum.

ALTAY'IN ONUR MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ, SİYAH BEYAZLILAR AMATÖRE DÜŞMEKTEN SON MAÇTA KURTULDU

42 sezon Süper Lig’de mücadele eden ve son olarak 2021-22’de 1. Lig’e düşen, ardından iki sezon sonra 2. ve sonra da 3. Lig’e düşen siyah beyazlılar bu sezon birkaç deneyimli oyuncusu yanında alt yapı ağırlıklı takımla onur mücadelesi verdı ve 6 puanı da silinmesine karşın son maça kadar ligde kalma umudunu sürdürdü. Geçen hafta sonu ise Afyonspor’u yaşları 40'a dayanan iki kaptanı Özgür ve Deniz'in golleriyle iki golle geçerek ligde kalmayı başardı. Altay'ın başarısında 30 Ocak 2026'da takımın başına gelen Altay'ın çocuğu genç teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün de önemli bir rolünün olduğunun altını çizmek isterim. Çok büyük borç içinde olan Altay’ın aynı sancıyı gelecek sezonlarda da yaşamaması için yatırımcı bulması şart. Günümüzün endüstriyel futbol dünyasında başka türlü bir çözüm mümkün değil. Sadece İzmir’in değil, Türk futbolunun da önemli bir markası olan Altay’ın mali-idari sorunlarını çözerek eski görkemli günlerine dönmesi ne iyi olacak.

KSK BİLDİĞİNİZ GİBİ, 3. LİG'E ABONE

3.Lig’deki KSK ise sekiz sezondur olduğu gibi bu sezon da play-off’tan 2. Lig’e çıkma mücadelesine aday oldu. İzmir Büyükşehir’in inşa ederek Karşıyaka’ya, İzmir futboluna kazandıracağı Zübeyde Hanım Stadı müjdesi umarım KSK’yı ateşler diyordum ama maalesef KSK, ilk turdaki rakibi karşısında havlu atarak 2. Lig hayalini gelecek sezona erteledi. Yeşil kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Ayvalıkgücü Belediyespor'a rövanşta evinde 2-0 kaybederek taraftarını üzdü.

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay, stadın 2,5-3 yılda tamamlanacağını belirtti. KSK’nın da artık yukarıya doğru tırmanması, geçmişine yaraşır olabilmesi için şirketleşerek yatırımcı arayışına girmesi kaçınılmaz. Sadece stat da sürdürülebilirlik için yeterli değil.

BUCASPOR 1928 DÜŞTÜ

Bir zamanlar Süper Lig’de de mücadele eden Bucaspor 1928 maalesef 2. Lig’de de tutunamadı ve 3. Lig’e düştü.

3. Lig’deki Izmir takımları İzmir Çoruhlu ve Bornova 1877 de amatör kümeye düştüler. Böylece İzmir’in profesyonel liglerde iki takımı eksilmiş oldu.