İzmir’in iskeleleri geleceğe hazırlanıyor

İzmir’in simge yapılarından olan Karşıyaka ve Konak iskelelerinin yenilenmesine yönelik önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan proje kapsamında, söz konusu iskelelerin günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlanmasını sağlayacak imar planı değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait olan iskelelerde uzun süredir devam eden yapılaşma koşullarına ilişkin belirsizlik, belediyenin girişimiyle giderildi.

İSKELELER DEĞİŞİYOR

Mevcut planlarda yer alan genişleme alanlarına rağmen, emsal ve kat yüksekliği gibi teknik kriterlerin net olmaması nedeniyle başlatılamayan yenileme süreci, yapılan düzenlemeyle birlikte mümkün hale geldi. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ile İZDENİZ’in ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni yapılaşma koşulları belirlenerek ilgili kurumlardan görüş alındı ve dosya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na sunuldu.

Yapılacak yenileme çalışmalarıyla birlikte, 30 yılı aşkın süredir hizmet veren iskelelerin yalnızca ulaşım noktası olmaktan çıkarak sosyal donatı alanları, modern bekleme salonları ve estetik mimarileriyle kentin denizle kurduğu bağı güçlendiren yeni cazibe merkezlerine dönüştürülmesi hedefleniyor.