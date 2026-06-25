İzmir’in kritik haberleşme altyapısına güneş enerjili güvence

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefi doğrultusunda kritik altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Kent genelinde itfaiye, zabıta, metro ve birçok belediye biriminin kullandığı Sayısal Trunk Telsiz Sistemi’nin önemli merkezlerinden biri olan Gümüldür Akkaya Telsiz İstasyonu, yenilenen güneş enerjisi ve enerji depolama sistemi sayesinde kesintisiz haberleşmenin güvencesi oldu. Düzenli bakım ve onarım çalışmalarıyla desteklenen istasyon, olası afet ve acil durumlarda iletişim altyapısının kesintisiz işlemesinde kritik rol üstleniyor.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM HİZMETİ

İzmir’in 30 ilçesinde, 28 telsiz röle istasyonu aracılığıyla hizmet veren Sayısal Trunk Telsiz Sistemi, afetlerde ve acil durumlarda kamu hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayan en önemli iletişim altyapılarından biri olarak görev yapıyor. Sistemin kritik merkezlerinden Akkaya Telsiz İstasyonu’nda, 40 kilovat kurulu güce ve 200 kilovatsaatin üzerinde enerji depolama kapasitesine sahip bir güneş enerjisi santrali bulunuyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sistem yaklaşık 3,4 milyon liralık yatırımla tamamlandı. Kendi enerjisini üreterek depolayan tesis, şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan çalışıyor ve olası afetlerde yaşanabilecek enerji kesintilerinden etkilenmeden kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

“DÖRT GÜNE KADAR GÜNEŞ ALMADAN ENERJİ SAĞLAYABİLİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, tesisin kritik altyapılara enerji sağladığını belirterek şunları söyledi: “Bu tesis, Büyükşehir Belediyemizin işletmesindeki 21 güneş enerji santralinden biri. Ancak kritik haberleşme altyapısını beslemesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Tesiste 80’in üzerinde güneş paneli bulunuyor. Yaklaşık 40 kilovat kurulu güce ve 200 kilovatsaatin üzerinde enerji depolama kapasitesine sahip olan sistem, şebekeden tamamen bağımsız çalışıyor. Depoladığı enerji sayesinde güneşsiz geçen dört güne kadar kesintisiz hizmet verebiliyor.”

Güneş enerjisi sistemlerinin verimliliğini artırmak amacıyla düzenli bakım ve temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirten Beydağ, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla güneş enerji santrallerimizin temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede sistemlerin enerji üretim verimliliğini artırıyor ve sürdürülebilir işletimini sağlıyoruz” dedi.

AFET ANLARINDA İLETİŞİMİN OMURGASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü Telsiz Birim Şefi Metin Öztürk, Akkaya Telsiz İstasyonu’nun sistem içindeki stratejik önemine dikkat çekti. İstasyonun haberleşme ağının kritik noktalarından biri olduğunu belirten Öztürk, “Güney bölgesindeki birçok istasyon buradan hizmet alıyor. Radyolinkler aracılığıyla verileri Toros’taki merkezimize iletiyoruz. Afet ve kriz anlarında koordinasyonun sağlanması ve olaylara hızlı müdahale edilebilmesi açısından telsiz haberleşmesi hayati önem taşıyor” diye konuştu. İzmir’in herhangi bir noktasından yapılan telsiz anonslarının sistemdeki tüm kullanıcılar tarafından duyulabildiğini ifade eden Öztürk, itfaiye, zabıta, metro ve diğer belediye birimlerinin günlük faaliyetlerinin yanı sıra afet yönetimi çalışmalarında da bu altyapıdan yararlandığını söyledi.

“6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan iletişim aksaklıklarının telsiz haberleşmesinin kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Öztürk, şunları söyledi: “Depremin ardından haberleşme neredeyse durma noktasına geldi. Bu süreçte telsiz sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesinden metro işletmesine kadar birçok hizmet için kesintisiz iletişim gerekiyor. Sistemimizin en önemli özelliği ise 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilmesi.” Gümüldür Akkaya Telsiz İstasyonu’nun Kiraz, Ödemiş, Torbalı, Urla ve Seferihisar’ın da bulunduğu geniş bir bölgede yer alan 9 farklı istasyona hizmet verdiğini aktaran Öztürk, tesisin yaklaşık 6 bin telsiz kullanıcısının haberleşme altyapısını desteklediğini ifade etti.

YEDEKLİ SİSTEMLE GÜVENCE ALTINDA

Şebeke bağlantısı bulunmayan tesiste güneş enerjisi ve batarya sistemlerinin yanı sıra olası arızalara karşı jeneratör desteği de bulunuyor. Yaklaşık 500 litre yakıt kapasitesine sahip yedek sistem, gerektiğinde tesisi 15 gün boyunca çalıştırabiliyor. Güvenlik kameraları, alarm sistemleri ve yedek enerji altyapılarıyla desteklenen tesis, İzmir’in afetlere hazırlık kapasitesini güçlendiren stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.