İzmir’in ruhu için sivil mücadele

Kültürel değerlerin yok olmasına, plansız yapılaşma, yetersiz koruma politikaları ve koruma bilinci gibi nedenlere engel olmak için 2012 yılında kurulan İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği (Kentimiz İzmir), faaliyetlerini sürdürüyor. İzmir Kültürel Miras Platformu, Kültürel Miras Yıllık İzleme Raporu ve Koru Mobil Uygulaması gibi gelişimlerle beraber kültürel mirasın korunması için ortak bir çabada hareket eden dernek, İzmir Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde “İzmir Kültürel Miras Envanter Çalışmasını” Şubat 2024’te tamamladı ve yine büyükşehir işbirliği ile de “Kültürel Miras Atölyelerini” yaşama geçirdi. Dernek olarak kentin değerlerini, somut ve yaşayan kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten derneğin proje koordinatörü Şebnem Yurdakul, “Bugüne kadar hem yerel yönetimler ile geliştirdiğimiz güçlü işbirlikleri, hem de AB fonları sayesinde İzmir odağında önemli strateji ve envanter çalışmalarını başarıyla tamamladık” şeklinde konuştu. Kültürel miras çalışmaları ve farklı hedef kitlelere yönelik eğitim programları düzenlemeye devam eden dernek, Kasım 2025’te tamamlanması beklenen Karşıyaka Tanıtım Stratejisi’ni duyurdu.

‘TANITIM STRATEJİSİNİ BELİRLEDİK’

Şebnem Yurdakul, “Karşıyaka Belediyesi koordinasyonunda, İzmir Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğiyle Karşıyaka için son derece önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında, ilçenin tanıtım stratejisinin altlığını oluşturacak kapsamlı bir çalışma için hazırlıklarımıza devam ediyoruz” dedi. Şimdiye kadar dört yüzün üzerinde çocuğa ulaşıldı. Arkas Sanat Merkezleri Programları da Kültürel Miras Atölyeleri programını desteklemek üzere uygulanmaya devam ediyor. Aynı zamanda Smyrna Agorası’nda da deneyimi ve ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik uygulamalar yapıyor.