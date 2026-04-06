Fransa ve Türkiye’den sanatçılar, İzmir’in sokaklarını açık hava galerisine dönüştürecek. İzmir, 11 Nisan’da açılacak olan “Flamingo Hattı / Flamingo Line” projesiyle uluslararası bir kent sanatı buluşmasına ev sahipliği yapacak. Ekoloji teması etrafında şekillenen proje, kamusal alanda gerçekleştirilecek sanat uygulamalarıyla kentin farklı noktalarını açık hava galerisine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Proje öncesinde İzmir’e gelen uluslararası heyet, Alsancak Fransız Sokağı, Institut français İzmir Sergi Salonu ve çevresi ile Tevfik Fikret Lisesi duvarlarında yapılması planlanan uygulama alanlarını yerinde inceledi. Ziyarette Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Institut français Türkiye Genel Müdürü Gilles Roulland, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arkas, önceki Fahri Konsolos Zeliha Toprak ve Institut français İzmir Müdürü Juliette Bompoint yer aldı.

SANATÇILAR İZMİR’DE

Ziyaret kapsamında Fransız sanatçılar Joël Martial ve Thomas Santini ile uygulama sürecinde destek sunmak üzere İzmir’e gelen Planète Marseille’den Michèle Garnier ve Marion Milcent ile bir araya gelinerek proje süreci ve çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulunuldu. Flamingo Hattı, Fransa ve Türkiye’den farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirerek uluslararası bir üretim zemini oluşturacak. Projede Fransa’dan Joël Martial, Thomas Santini, Hydrane, Sacha Rey, Joachim Romain, Liana Perez ve Cécile Jaillard; Türkiye’den ise Canavar, Cenkhan Aksoy, Eylül Deniz Ergün, Janset Evcimen, Kaan Bağcı, Rojbin Deniz Özyürek, Suatilyus, Sümeyye Bıyıklı ve Tan Taşpolatoğlu yer alacak.Proje kapsamında Joël Martial’in flamingo temalı eserleri Institut français İzmir Sergi Salonu ve dış cephe panolarında sergilenecek. Hydrane ve Liana Perez’in duvar resimleri ile Sacha Rey’in fotoğraf yerleştirmeleri ise Fransız Sokağı’nda izleyiciyle buluşacak.

ATÖLYELER, FİLM GÖSTERİMLERİ DE YAPILACAK

ArtMeet, BAYETAV Sanat ve Darağaç Kolektifi ile Bornova Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje; Bornova, Darağaç ve Alsancak’ta farklı noktalara yayılacak. Flamingo Hattı, sergiler, duvar resimleri ve fotoğraf yerleştirmelerinin yanı sıra atölyeler, açık çağrı ve film gösterimleriyle çok katmanlı bir sanat deneyimi sunacak. Kentin farklı mahallelerine yayılması planlanan proje ile İzmir’de kamusal alanda sanat deneyiminin güçlendirilmesi ve uluslararası kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor.