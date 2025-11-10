İzmir İtfaiyesi’nden 10 Kasım’da anlamlı tören

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 62 istasyonda düzenlenen eş zamanlı törenlerle anıldı. Törenlere İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, itfaiye şube müdürleri ve itfaiye personeli katıldı. Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te, itfaiye araçlarının sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm istasyonlarda saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

SONSUZLUK SİMGELİ MİNNET DURUŞU

Anlamlı günde, İtfaiye Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde 84 itfaiye personeli bir araya gelerek oluşturdukları sonsuzluk simgesiyle Atatürk’e duydukları sevgi, saygı ve minneti simgeledi. İzmir İtfaiyesi personeli, bu özel koreografiyle Atatürk’ün fikirlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin sonsuzluğa taşındığı mesajını verdi.

Saatler 9.05’i gösterdiğinde başta Kültürpark hollerindeki hizmet birimleri olmak üzere İZSU, ESHOT, İZFAŞ, İZMİR METROSU, İZDENİZ olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerindeki görevli personel saygı duruşunda bulundu.