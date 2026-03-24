İzmir Körfezi’nde yine dış kaynaklı kirlilik alarmı

İzmir Körfezi’nde havadan görüntüleme yöntemiyle rutin olarak tarama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından son aylarda sürekli tekrarlanan dış kaynaklı kirlilik görüntülerine yeniden rastlandı. Alsancak Limanı civarında deniz yüzeyinde mazot ve yağ türevi atık tespit eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu durumun kasım ayından bu yana sekizinci kez yaşandığını belirtti.

Durum hemen rapor edilerek körfezde dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik arz ettiği ve daha etkin önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Tespit edilen mazot ve yağ türevi atıkların; deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı, su kalitesini düşürdüğü ve deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi. Hazırlanan raporda “Bu tür kirlilikler, uzun vadede körfezin doğal dengesine zarar vererek geri dönüşü zor çevresel sonuçlara yol açabilmektedir. İzmir Körfezi’nin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için denetim faaliyetlerinin artırılması, kirliliğe neden olan unsurların kaynağında tespit edilmesi ve ilgili kurumlarca gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, denizcilik faaliyetlerinde bulunan tüm paydaşların çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, benzer olayların önlenmesinde kritik rol oynamaktadır” denildi.