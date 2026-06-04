İzmir Şehir Tiyatroları 142 gösterimde 33 bini aşkın seyirciyle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) 2025-2026 tiyatro sezonunu alkışlarla tamamladı. Sezon boyunca sahnelenen oyunlar, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik çalışmaları ve turnelerle İzBBŞT, yalnızca tiyatro üretimi yapan bir kurum değil, aynı zamanda kentin kültürel yaşamına yön veren önemli bir sanat odağı olduğunu bir kez daha gösterdi. 2025-2026 sezonunda kendi oyunlarıyla toplam 142 gösterim gerçekleştiren İzBBŞT, 33 bin 71 seyirciyi salonlarında ağırladı. Sezon boyunca 9 oyun sahnelendi. “Halktan Biri”, “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”, “Cadı Kazanı”, “Çok Tuhaf Soruşturma”, “Yolcu”, “Helikopter” ve “Mor Şalvar” yetişkin sanatseverleri ağırlarken, çocuk seyirciler “Don Kişot - Çağdaş Bir Masal” ile “Soytarılar Okulu” oyunlarıyla tiyatronun büyülü dünyasıyla buluştu.

Sezon içerisinde dört yeni oyun ilk kez seyirci karşısına çıktı. İzmir Şehir Tiyatroları ayrıca Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi’ne de oyunlarını taşıyarak, perde açtığı sahne sayısını artırdı. İzBBŞT, yalnızca sahnelediği oyunlarla değil, toplumsal fayda üreten projeleriyle de dikkat çekti. Bu yıl ilk kez düzenlenen “İzBBŞT Gençlik Günleri” ile genç tiyatro topluluklarına sahne açılarak genç sanatçıların üretimlerinin görünür kılınması amaçlandı. Gençlerin tiyatro aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine alan yaratan etkinlik, kentteki kültürel dayanışmanın da önemli örneklerinden biri oldu. Gençlik Günleri boyunca gerçekleştirilen 14 gösterimde 4 bin 716 seyirci ağırlandı. 9 yaratıcı atölye ile 200’den fazla katılımcı tiyatronun mutfağında ağırlandı.

SANATA ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

“Sanat İyileştirir” projesi kapsamında ise hastanelerin onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara tiyatro sanatı ulaştırıldı. İzBBŞT sanatçıları, sanatın moral ve umut veren yönünü çocuklarla paylaşırken, tiyatronun iyileştirici gücünü yaşamın en hassas alanlarına taşıdı. Öte yandan “Kendini Arayan Zürafa” oyunu ile okulları ziyaret eden ekipler, çocukların tiyatroyla erken yaşta tanışmasına katkı sundu. Böylece tiyatro sahnesi yalnızca salonlarla sınırlı kalmayıp okul koridorlarına, çocukların gündelik yaşamına kadar ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kent merkezinin dışındaki tiyatroseverleri de unutmadı. Bergama ve Torbalı başta olmak üzere çeşitli ilçelerde gerçekleştirilen turneler sayesinde tiyatro, İzmir’in farklı noktalarındaki seyircilerle buluştu. Böylece kültür-sanata erişimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalar sezon boyunca sürdürüldü.

“SEYİRCİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, Türkiye’de belediyelerin çalışmasına engel olmaya çalışan merkezi bir yönetim olduğunu söyleyerek, “Siyasi nedenlerle oluşturulan bu baskı nedeniyle halka bir kamu hizmeti olarak sunduğumuz tiyatronun devamlılığını sağlamak için çalışırken önümüze türlü türlü zorluklar çıkıyor. Ancak bunları kendimize bahane olarak görmeden, karşımıza çıkan tüm sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İzmir Şehir Tiyatroları çatısı altında yer alan herkesin gösterdiği özveriyle bu sezon biri çocuk oyunu olmak üzere dört yeni oyunu seyircimizle buluşturduk. İzmirli tiyatroseverler de bu emeği karşılıksız bırakmayarak salonlarımızı doldurdu. Onların bize göstermiş olduğu teveccüh sayesinde özgür bir tiyatro olarak varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hepsine tek tek teşekkür etmek isterim” dedi.

“DOKUNDUĞUMUZ İNSAN SAYISINI ARTIRMA GAYRETİNDEYİZ”

Şehir Tiyatroları’nın, tiyatro sanatının gelecek nesillere aktarılması ve dokunduğu insan sayısının artırılması için önemli bir yerde olduğuna değinen Üzümcü, “Çünkü hayatı boyunca hiç tiyatro izlememiş biriyle, hayatı boyunca bir kere tiyatroya gitmiş birinin aynı kişi olmadığını biliyoruz. Bu nedenle tüm oyunlarımızı hayatında ilk defa tiyatroya gelen birisine oynar gibi bir özveriyle oynuyor, projelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Dokunduğumuz insan sayısını artırma gayretindeyiz. Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi ile sahne sayımızı arttırma fırsatı bulduğumuz bir yıl oldu. Karşıyaka halkı bizi orada bağrına bastı. İzmir Şehir Tiyatroları olarak farklı ilçelerde sahneler açmayı, oradaki insanlara ulaşmayı hayati buluyoruz. Yine sanata erişimde dezavantajlı olan tüm insanlara dokunmak için çabalıyoruz. Bize gelemeyene biz gitmeye, onlara tiyatroyu götürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini bu bilinçle hazırladık yıl boyunca… Bunların üstüne de katarak gelecek yıl çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İzBBŞT, geride bıraktığı sezonda sanat üretimini toplumsal sorumlulukla buluştururken, yeni sezonda da daha fazla seyirciye ulaşmayı ve İzmir’in kültür hayatına katkı sunmayı hedefliyor.