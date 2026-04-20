İzmir Tabip Odası'nda Çağdaş Hekimler dönemi

20.04.2026 12:29:00
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir Tabip Odası'nda Çağdaş Hekimler dönemi

İzmir Tabip Odası Genel Kurulu'nda hekimler, önümüzdeki dönemin yönetimini belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Prof. Dr. Gül Ergör'ün öncülüğündeki "İzmir Çağdaş Hekim Grubu" seçimi önde tamamladı.

İzmir Tabip Odası (İTO) Genel Kurulu bugün yapılan seçimlerle sona erdi. İzmir Hekim Dayanışması, Demokratik Katılımcı Hekimler ve İzmir Çağdaş Hekim gruplarının yarıştığı seçimlerde 2 bin 909 hekim oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Prof. Dr. Gül Ergör liderliğindeki İzmir Çağdaş Hekim Grubu, bin 245 hekimin oyunu alarak en yüksek oyu elde eden grup oldu.

Namık Kemal Lisesi’nde yapılan seçim sonucuna göre; Ergör'ün ardından en yüksek oyu alan diğer isimler; İnan Mutlu, Ahmet Ömer Özütemiz, Süleyman Kaynak, Dilek Yeşim Metin, Nuri Seha Yüksel, Melek Elcil Kaya Biçer oldu. Yeni yönetimde İzmir Çağdaş Hekim Grubundan 4, İzmir Hekim Dayanışmasından 3 üye yer aldı.

Seçilen yönetim kurulu üyeleri, Çarşamba günü gerçekleştirecekleri ilk toplantıda kendi aralarında görev dağılımı yaparak oda başkanını belirleyecek.

