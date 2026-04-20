İzmir Tabip Odası'nda Çağdaş Hekimler dönemi

İzmir Tabip Odası (İTO) Genel Kurulu bugün yapılan seçimlerle sona erdi. İzmir Hekim Dayanışması, Demokratik Katılımcı Hekimler ve İzmir Çağdaş Hekim gruplarının yarıştığı seçimlerde 2 bin 909 hekim oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Prof. Dr. Gül Ergör liderliğindeki İzmir Çağdaş Hekim Grubu, bin 245 hekimin oyunu alarak en yüksek oyu elde eden grup oldu.

Namık Kemal Lisesi’nde yapılan seçim sonucuna göre; Ergör'ün ardından en yüksek oyu alan diğer isimler; İnan Mutlu, Ahmet Ömer Özütemiz, Süleyman Kaynak, Dilek Yeşim Metin, Nuri Seha Yüksel, Melek Elcil Kaya Biçer oldu. Yeni yönetimde İzmir Çağdaş Hekim Grubundan 4, İzmir Hekim Dayanışmasından 3 üye yer aldı.

Seçilen yönetim kurulu üyeleri, Çarşamba günü gerçekleştirecekleri ilk toplantıda kendi aralarında görev dağılımı yaparak oda başkanını belirleyecek.