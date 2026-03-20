İzmir trafiği adım adım rahatlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda zorlu ekonomik koşullara rağmen, kent genelindeki ulaşım yatırımlarında önemli bir ilerleme kaydetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başladığı 2024 yılı nisan ayında Buca Metrosu’nda yüzde 2 olan ilerleme seviyesi yüzde 47’ye ulaşırken tünel kazıları tamamlandı, hattın Fuar İzmir’e uzatılması için çalışmalar başladı. Kentin 2040 yılına kadar olan ulaşım vizyonunu şekillendirmek amacıyla İzmir Ulaşım Ana Planı çalışmaları başlatıldı. Ulaşımı daha konforlu, güvenli, sürdürülebilir ve akıcı hale getirecek pek çok yatırım tamamlanırken onlarca dev yatırımın da startı verildi.

İZMİR’DE RAYLI SİSTEM ATAĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda raylı sistem yatırımlarında önemli bir ivme yakaladı. Büyükşehir’in öz kaynaklarıyla yürütülen 765 milyon Euro bütçeli Buca Metrosu’nda ilerleme yüzde 50’ye ulaştı. 13,5 kilometrelik Çamlıkule-Üçyol hattının tünel kazıları tamamlandı. Hat tamamlandığında Üçyol’da metroya, Şirinyer’de İZBAN’a entegre olacak ve Buca’dan kent merkezine ulaşım ciddi şekilde hızlanacak.

BUCA METROSU GAZİEMİR’E UZATILIYOR

Buca Metro hattı yeni düzenlemeyle 17,8 kilometreye uzatılarak Fuar İzmir’e kadar ulaşacak ve toplam 14 istasyonla hizmet verecek. Buca Metrosu için 108 araçlık 18 setlik sürücüsüz metro filosu planlanıyor; hat tamamlandığında günde 400 binden fazla yolcu taşınması bekleniyor. Ayrıca İzmir’de İZBAN’a iki yeni istasyon (Konak Gürçeşme ve Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi) inşa ediliyor. Şehirde raylı sistem ağını güçlendirmek için 22 yeni elektrikli tramvay aracı alınacak ve tramvay filosu 60 araca çıkacak. Karabağlar–Gaziemir metro hattı ise 32,5 kilometre uzunluğunda ve 24 istasyondan oluşacak şekilde planlanıyor. Hat, Menderes’ten Halkapınar’a kadar uzanacak ve İZBAN, mevcut metro, tramvay ve otobüs ağlarıyla entegre olacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 2026 yılı yatırım programına alınması için başvuru yapıldı.

ULAŞIMDA BÜYÜK ADIMLAR

Toplu ulaşımda, bin 700’den fazla otobüsle hizmet veren ESHOT bünyesine 125 yeni araç eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesi ile birlikte 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi yeniden uygulamaya alındı. 45 yeni hat açılarak ulaşım ağı büyüdü. Körfez içi ulaşımı güçlendirmek için deniz taksi projesi başlatıldı. 3 deniz dolmuşu temin edildi. Yeni yanaşma noktaları oluşturuluyor. İzmir’in bisiklet paylaşım sistemi BİSİM tamamen yenilenerek yeni nesil modele geçti. 500 elektrikli ve 500 manuel olmak üzere toplam 1000 bisiklet kent genelinde hizmete sunuldu. İstasyon zorunluluğu kaldırıldı, QR kod ile saniyeler içinde kiralama mümkün hale geldi. Sistem İzmirim Kart mobil uygulaması ile entegre edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği BİSİCAB sistemiyle, elektrik destekli üç tekerlekli bisikletler Konak ve Alsancak’ta hizmet vermeye hazırlanıyor. Hem ulaşım amacıyla hem turistik geziler için kullanılacak sistem, karbon salımını azaltırken üniversite öğrencilerine de part-time iş imkânı sunacak.

HEM YAYALAR HEM TRAFİK RAHATLADI

Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi, Karabağlar Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu, Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı birinci etap projesi, Bayraklı Akın Kıvanç Köprüsü gibi kent trafiğine çözüm üretecek yatırımlar tamamlandı. Altındağ ve Karataş üst geçitleri ile yaya güvenliği sağlandı. Trafik sıkışıklığını azaltacak Gıda Çarşısı ile Mürselpaşa Bulvarı’nı bağlayacak karayolu alt geçidi, Mavişehir trafiğine nefes aldıracak Şemikler Taşıt Köprüsü, çevreyolu ve Ataşehir trafiğini rahatlatacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü inşaatlarına başlandı. Yeni Girne Üst Geçidi’nde çalışmalar devam ederken Ozan Abay Yaya Üst Geçidi, Gaziemir Optimum Yaya Üst Geçidi ve Latife Hanım Mahallesi yaya köprüsü imalatlarının bu yıl başlanacağı belirtildi.

ASFALT SEFERBERLİĞİ

Kent merkezi ve kırsal mahallerde İzmir-Yozgat arası mesafeye denk gelecek kadar 802 kilometrelik yol yapımı tamamlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde İZBETON ekipleri, 375 kilometrelik yola denk gelecek 735 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi. İzmir’in 30 ilçesinde çok sayıda cadde yenilenirken hasarlı yollarda ise 25 kişilik asfalt yama ekipleriyle tamir çalışması yapıldı. Kırsal mahallelerde ise 427 kilometre uzunluğa denk gelecek 2 milyon 132 bin metrekare sathi kaplama çalışmasıyla üretim yolları yeniledi. Yol çalışmalarının yanı sıra İzmir genelinde yaklaşık 600 araçlık otopark alanı oluşturuldu.

BUCA – BORNOVA ARASI 10 DAKİKAYA DÜŞECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan ve tamamlandığında Türkiye’nin belediye kaynaklarıyla inşa edilen en uzun karayolu tüneli olacak Buca Onat Tüneli’nde ilk tünel tamamlandı. Bağlantı yollarında çalışmalar yüzde 96 seviyesine ulaştı. Tünel sayesinde Buca ile Bornova arası 10 dakikaya inecek, Konak, Balçova, Çeşme ve Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova ve Karşıyaka ile İstanbul ve Ankara yollarına bağlanmak mümkün olacak. Kent merkezindeki trafik ise Yeşildere ve Ankara Caddesi ile Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca hattında büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli’ne bağlanarak otogar ve Bornova’ya kısa sürede ulaşabilecek.

MÜRSELPAŞA KARAYOLU ALT GEÇİDİ YOLU YARILADI

Kent merkezindeki trafiği rahatlatacak dev ulaşım projelerinin ilk etabı olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi imalatında yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Alta geçit Halkapınar bölgesini Mürselpaşa Bulvarı üzerinden Gıda Çarşısı’na bağlayacak.

KARŞIYAKA’DA KESİNTİSİZ ULAŞIM İÇİN YOĞUN TEMPO

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’da Kemal Baysak Bulvarı’nı İZBAN hattı üzerinden Şemikler Mahallesi’ne, Anadolu Caddesi’ne ve Çevreyolu’na bağlayacak taşıt üst geçidi ile yeni imar yolu çalışmalarını sürdürüyor. Çevreyolu bağlantısını sağlamak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde kamulaştırma ve yıkım çalışmaları başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla Karşıyaka trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

ÇİĞLİ’DEKİ TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Çiğli Ataşehir ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirine bağlayacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü’nün yapımına başladı. Köprü tamamlandığında çevre yolundaki trafik yükü azalacak. Üç kilometrelik güzergâh 100 metreye düşecek; hastane ve fabrikaların yoğun olduğu bölgede ulaşım süresi 15 dakikadan 1 dakikaya inecek. Böylece acil müdahale araçlarının bölgeye erişimi de önemli ölçüde hızlanacak.