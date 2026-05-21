İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festival başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali düzenleniyor. Festival, bu yıl 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yunanistan'dan Hakkari'ye çok sayıda okul-koronun katılacağı İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, bu yıl 5. kez yapılacak.

FESTİVALİN AMACI YERELDEN EVRENSELE İMKAN TANIMAK

İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, çoksesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğin evrensel bir boyut kazanmasına katkı sağlamak, bu alanda faaliyet gösteren koro, koro şefi ve müzik eğitimcilerine kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunma amacını taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen konserlerle korolar ve üyeleri arasındaki sosyal etkileşimi güçlendirmek, dinleyicilere Türk ve dünya koro edebiyatından seçkin örnekler sunmak hedefleniyor.

HAKKARİ'DEN-İSTANBUL'A YOĞUN KATILIM VAR

Yunanistan’dan koro sanatçılarının da katılacağı bu yılki etkinliğin renkli geçmesi bekleniyor. İstanbul'dan Antalya'ya Ordu'dan Isparta'ya farklı bölgelerden katılımın olacağı festivalde bu yıl 70 koro ve 2 bin 560 koro sanatçısı yer alacak. Festivalin tüm konserleri halka açık ve ücretsiz olacak. Ödül töreni ise 24 Mayıs’ta saat 16.30’da düzenlenecek.