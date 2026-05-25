İzmir yaza çiçek açarak hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alanlarını iklim krizine karşı dirençli, estetik ve sürdürülebilir bir anlayışla dönüştürmeyi sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında meydanlar, kavşaklar, refüjler ve tretuvarlar yenilenirken, İzmir’in kamusal alanları daha modern ve renkli bir görünüme kavuşuyor. 2026 yılı başından bu yana 19 meydan ve kavşakta tamamlanan peyzaj düzenlemelerinde su tasarrufu sağlayan bitkiler tercih edilirken, dekoratif taş ve objelerle atıl alanlar estetik bir görünüme kavuşturuldu.

YILBAŞINDAN BU YANA 1 MİLYON BİTKİ TOPRAKLA BULUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in sembol meydanları, caddeleri ve çarşıları başta olmak üzere 44 noktada yürüttüğü peyzaj düzenlemeleriyle kente rengarenk bir görünüm kazandırdı. Karanfil, menekşe ve açelya gibi farklı türlerde çiçeklerle zenginleştirilen alanlarda, 2026 yılı başından bu yana kent genelinde 18 bin 261’i ağaç olmak üzere yaklaşık 1 milyon bitki dikildi. Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiren peyzaj çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.