İzmirliler bayramı Duman ile kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda organize edilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor İzmir Mitingi”, Gündoğdu Meydanı’nda büyük bir coşkuya sahne oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin tüm kadrolarıyla yer aldığı buluşmaya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Duman konserine de katıldı.

“SİZLERİ SEVİYORUZ”

Onuncu Yıl Marşı ile miting sonrasında bir kez daha sahneye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Parla’yı (100’üncü Yıl Marşı) vatandaşlarla beraber söyledi. Sahnede bir konuşma yapan Başkan Tugay, “Gözbebeğimiz olan tüm gençlerinin Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Emin olduğumuz bir şey var; bu ülkenin gençleri çok daha iyi bir ülkeyi hak ediyor. Söz veriyorum bunun için çalışacağız” dedi.

DUMAN’I ALKIŞLIYORUM

Başkan Tugay ayrıca, “Bu akşam Duman burada konser verecek. Onlara bir teşekkür borcum var. Başka bir yerde programları vardı. Bu mitingle beraber bu meydanda bizlerle birlikte olmak istediler. Duman’a İzmir adına çok teşekkür ediyorum ve onları alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK VERDİ

Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay Duman’ın solisti Kaan Tangöze’ye çiçek takdim ederek selfie çekildi. Daha sonra Duman tutuklu olan gençler için Gezi Parkı’na ithaf ettiği “Eyvallah” şarkısını söyledi. Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay seslendirilen şarkılara eşlik ederek konsere katılan gençlerle de selfie çekildi.