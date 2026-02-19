İzmirliler ramazan alışverişi için İZMAR'a yöneldi: 'Dışarıda marketlere girilecek gibi değil'

Yüksek enflasyon, ekonomik dar boğaz ile artan gıda fiyatları ve düşen alım gücü, Ramazan alışverişinde İzmirlileri belediyenin tanzim satış mağazalarına yöneltti.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı et ve gıda ürünleri için sabahın erken saatlerinde mağazalar önünde kuyruk oluşturdu. Özellikle et reyonuna rağbet gösteren yurttaşlar, piyasa ile İZMAR arasındaki fiyat farkına dikkat çekti.

DİNDAR: “MAĞAZALARIMIZIN ÖNÜNDE KUYRUK OLUYOR”

İZMAR’ların kuruluş amacının halka daha uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlamak olduğunu ifade eden İZMAR Güney Bölge Saha Sorumlusu Berk Dindar, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız, özellikle ramazan ayında sahurdan sonra bile yoğun bir rağbet gösteriyorlar. Vatandaşlarımız neden burayı tercih ediyor? Çünkü bin liralık bir alışverişte burada 750-800 liraya çıkıyorsunuz. Yüzde 20-25 daha altına çıkıyorsunuz bir fişte. Özellikle emekli kesimi ve dar gelirliler daha çok tercih ediyorlar. Mağazalarımızın önünde kuyruk oluyor. Ortalama bir mağazamızda 400-500 kişi hacmimiz oluyor ve bu günden güne daha da artıyor.”

“SABİT FİYATLARLA DEVAM ETMEKTEYİZ”

En çok etin rağbet gördüğünü kaydeden Dinar, fiyat istikrarına da dikkat çekerek “Vatandaşlarımız en çok et, süt, peynir ve kuru gıdaya rağbet ediyor. Bizde kıyma 650, kuşbaşı et 750 lira. Buna kasap bandında baktığımızda 850 lira bandında kıymalık, 900 lira bandından da kuşbaşı et olduğunu görüyoruz pazar araştırması yaptığımızda. Güvenilir, belediye destekli, arkasında sorun olmayan ve diğer marketlerden yüzde 20-25 daha uygun bir marka olduğu için ben tanzim satışı tercih ederim. Bizde fiyat artışları konusunda günden güne değişen fiyatlar mevcut değil. Sabit fiyatlarla devam etmekteyiz” diye konuştu.

“MÜŞTERİ SAYISI DA 140 VE 150 BİN KİŞİ ARASINDA DEĞİŞİYOR””

Şubelerin müşteri ortalamasına ilişkin de bilgi veren Dindar, “Ortalama günlük müşteri sayımız 5 bin 500- 6 bin civarı oluyor. Bir ayda toplam müşteri sayısı da 140 ve 150 bin kişi arasında değişiyor” dedi.

“DIŞARIDA MARKETLERE GİRİLECEK GİBİ DEĞİL”

Sabah saatlerinde mağaza açılmadan Gaziemir İZMAR'da sıraya giren 78 yaşındaki Birol Fedai, tanzim satış dışındaki mağazaların pahalı olduğunu kaydererek şöyle konuştu:

“Ramazan ayı. Emekliyiz, dışarıda bu fiyatlardan hiçbir şey alamıyoruz. Sabahın erken saatlerinde sıraya girip bir kilo kıyma almak için bekliyoruz. Ülkemizde tarım bitti. Enflasyon çok kötü, dışarıda marketlere girilecek gibi değil. Kanser hastasıyım, sırada bekliyorum. Buraya gelip ihtiyaçlarımı alıyorum. Diğer ürünleri gün içinde alabiliyorum ama et için sırada bekliyoruz. Diğer ürünlerin de fiyatı uygun. O bakımdan burayı tercih ediyorum.”

“KİLOYLA ALDIĞIMIZI ŞİMDİ GRAMLA ALIYORUZ”

Ekonomi politikalarının sofralarına yansıdığını belirten Fedai, “Kiloyla aldığımızı şimdi gramla, taneyle alıyoruz. Alamadığımız ürünler de var” ifadelerini kullandı.

“DIŞARISI ÇOK PAHALI”

71 yaşındaki Ali Rıza Doğan ise alım gücüne ilişkin, “Sabah geldim kuyruğa girdim 1 saat sıra bekledim. Ucuz et var. Dışarıdan alamıyoruz. Çok pahalı, bin liranın üzerinde. Ülke öyle bir hale gelmiş ki! Bizi dilenci yaptı! Ucuz burası. Kuyruğa giriyoruz, üşüyoruz ama sonuçta alabiliyoruz. Dışarısı çok pahalı. Et bin liradan aşağıya değil. Peynir, her şey pahalı. En ucuz burası” dedi.

“ESKİ TÜRKİYE’Yİ ARIYORUZ”

Ramazanda sofralarının yıldan yıla eksildiğini belirten Doğan, şunları söyledi:

“Soframızdan her şey eksildi. Biz eskiden kahveye, lokantaya, mağazaya gitsek para aklımıza gelmiyordu. Şimdi imkansız. Arkadaşlarımızla kahveye gidemiyoruz, o hale geldik. Bir ‘Çağ atladık’ diyor. Ne çağı atladık, ülkeyi bitirdi! Benim 50 yaşımdaki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında alım gücü çok farklı. Türkiye bitti. Eski Türkiye’yi arıyoruz.”

“TANZİM SATIŞ OLMASAYDI RAMAZANDA SOFRAMIZA FAZLA BİR ŞEY KOYACAK HALİMİZ YOKTU”

Nusret Eşintürkmer, tanzim satış ile diğer mağazaların fiyat farkına dikkat çekerek “Tanzim satışı tercih etmemizin sebebi birinci olarak ekonomik. Kasapla burası arasında 250- 300 lira fark var. Diğer ürünlerin fiyatları da çok güzel. Biz hep buraya geliyoruz. Tanzim satış olmasaydı Ramazanda soframıza fazla bir şey koyacak halimiz yoktu. Buraya gelip et alıyoruz, makarnayı da buradan alıyoruz. Hepsini de buradan alıyoruz. Bin liraya dışarıda ihtiyaçlarımızı karşılayamayız çünkü çok fark var. Burasıyla hemen hemen yüzde 30 fark var” dedi.

“VATANDAŞLAR HAYAT PAHALILIĞINDAN TANZİM SATIŞA YÖNELDİ”

Zeliha Ekici ise tanzim satış fiyatlarına ilişkin, “Bence fiyatlar dışarıya göre çok uygun. Vatandaşlar hayat pahalılığından tanzim satışa yöneldi. Burası daha uygun. Baya fark var. Mesela ette en azından 200 lira fark var” diye konuştu.