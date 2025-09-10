İzmirlilerin bütçesine dost: Kent Lokantaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez açılmasına öncülük ettiği Kent Lokantaları, halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdayla buluşturmaya devam ediyor. Dört çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları, Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği şu günlerde önemli bir açığı kapatıyor. Kent Lokantalarından 2024 yılının haziran ayından itibaren dört çeşit yemekten oluşan yaklaşık 500 bin menü halka sunuldu. Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar’da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen’in Mermerli Mahallesi’nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde kapıları açık olan lokantalar, hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet veriyor.

“GÜNLÜK 2 BİN KİŞİLİK YEMEK ÜRETİMİ VAR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ’de İşletmeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Pınar Salman, İzmirlilerin projeden memnun olduğunu belirterek “Bütçe dostu olacak şekilde, kar amacı gütmeden 50 TL gibi bir fiyatla bütün Kent Lokantaları’mızda hizmet veriyoruz. Yemeklerimiz merkez mutfaklarımızda üretiliyor, toplu olarak geliyor ve herkes dört çeşit yemek alabiliyor. Emeklilerimiz hizmetimizden memnun. Günlük 2 bin kişilik yemek üretimi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 500 bin menü satışı gerçekleştirdik. Cemil Başkan’ımızın önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

“GÖNLÜMÜZ RAHAT GELİYORUZ”

Hizmetten yararlanan Pakize İkizek ise “Güzel bir hizmet, memnunuz, bütçeye uygun. Kemeraltı’na geldiğimizde uğruyoruz. Herkesin eline sağlık. Menü de güzel. Mekân da nezih, güzel, temiz. Gönlümüz rahat olarak geliyoruz” diye konuştu. Yurttaş İbrahim Sağsöz, “Çok memnunuz. Menü güzel. Fiyatlar, personelin tavır ve davranışları da çok iyi” dedi. İzmirli Barış Göksel de, “Menü sağlıklı ve lezzetli, fiyatı uygun. Dışarıda yesek altı yedi katı fiyat öderiz. Burada 50 lira çok iyi. Bu hizmetten memnunum” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE EKONOMİK

Kent Lokantalarındaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Menüde beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor. Menüde, ilave olarak pilav, makarna gibi çeşitlerin yanı sıra salata, tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek de bulunuyor. Kent Lokantalarının 50 TL’den sunulan menüde İzmir’in kendi üretimi olan su ve ekmek de yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Bademli’de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen Halk Ekmek vatandaşların sofrasına getiriliyor. Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik menülerin sunulduğu Kent Lokantalarının İzmir genelinde daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelere öncelik verilerek açılması planlanan yeni lokantalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor.