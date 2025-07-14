İzmirlilerin gözdesi Mavi Bayraklı İzmir Marina

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ tarafından işletilen ve kentteki tek marina olma özelliğini taşıyan İzmir Marina, bu yıl da marinalar kategorisinde Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 2025 yılında da Mavi Bayrak unvanını koruyan İzmir Marina, her yıl titizlikle yapılan denetimlerden başarıyla geçerek çevreci ve kaliteli hizmet anlayışını bir kez daha kanıtladı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen bu prestijli ödül, kıyıların korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve turizmin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İzmir Marina ilk olarak 2021 yılında Mavi Bayrak almıştı.

KÜREK DERSLERİ BAŞLADI

İzmir Marina, sadece çevreci duruşuyla değil, aynı zamanda kentte su sporlarını yaygınlaştırma misyonuyla da öne çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi ve İzmir Kürek Kulübü iş birliğiyle, su sporlarının kentte yaygınlaştırılması amacıyla İzmir Marina'da kürek dersleri başladı. Derslere katılmak isteyenler, detaylı bilgi ve kayıt için 0501 189 19 71 numaralı telefondan iletişime geçebilir.

MİNİK KULAÇLAR MARİNA HAVUZUNDA

İzmir Marina, yaz tatilini yüzme öğrenerek değerlendirmek isteyen çocuklar için de fırsat sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Buz ve Su Sporları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, İzmir Marina Eğitim Havuzu'nda çocuklara özel yüzme dersleri başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde bir ay süren bu programla minikler hem yüzme öğreniyor hem de yazın tadını çıkarıyor. Başvurular, Sporİzmir uygulaması üzerinden yapılıyor.

İZMİR MARİNA'DA YELKEN EĞİTİMİ FIRSATI

İzmir Marina'da düzenlenen yelken eğitimleri, hem teorik bilgileri hem de uygulama heyecanını bir araya getiriyor. Yetişkinlere yönelik yelken eğitimleri 1 gün teorik ve 2 gün uygulamalı olarak toplam 3 gün sürüyor. Ağustos ayında 3 farklı tarih seçeneği ile verilecek eğitimler Cuma-Cumartesi-Pazar günleri olacak. Eğitimler katılımcılarına şehrin kalbinde rüzgâr ve denizle buluşma imkânı sağlayacak. 18 yaş ve üzeri deniz severlerin katılabileceği eğitimlerde kontenjan 5 kişi ile sınırlı. Eğitim sonunda katılımcılara “Türkiye Yelken Federasyonu D4 Eğitim Sertifikası” ve “Katılımcı Sertifikası” verilecek. Eğitimin ücreti 6 bin TL olarak belirlendi. Kayıtlar, bilet.izdeniz.com.tr adresinden yapılıyor. Bilgi için 0 232 320 00 35 -102 /103 numaralı telefon aranabilir.

İZMİR MARİNA'DA OPTİMİST EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

İzmir Marina’da ayrıca 7-13 yaş arası çocuklara özel Optimist Eğitimleri başlıyor. 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün düzenlenecek bu özel eğitimler, çocukların yaz tatilini hem aktif hem de öğretici bir etkinlikle değerlendirmesi için önemli bir fırsat sunacak. Kontenjan, 10 kişiyle sınırlandırıldı ve ücret kişi başı 10 bin TL olarak belirlendi. Eğitim sonunda katılımcılara “Türkiye Yelken Federasyonu D4 Eğitim Sertifikası” ve “Katılımcı Sertifikası” verilecek. Katılımcılar, bilet.izdeniz.com.tr adresinden kayıtlar yaptırılabilir. 0 232 320 00 35 -102 /103 numaralı telefondan bilgi alınabilir.