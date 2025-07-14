İZSU'nun doğal afet ve acil durum timi hayat kurtaracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, afet yönetim süreçlerini güçlendirmek amacıyla “Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi” oluşturdu. Bu adım, özellikle olası deprem, sel gibi doğal afetlerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik stratejik bir hamle olarak öne çıktı. 85 İZSU personeli bir yıl boyunca farklı afet senaryoları kapsamında zorlu eğitim alarak olası bir afet durumunda profesyonelce acil durum ekiplerine destek sağlayacak.

AFETLERE HAZIRLIK KAPSAMINDA İZSU’DA YENİ DÖNEM

Afetlerde hizmet sürekliliğini sağlayacak profesyonel bir ekip kurduklarının altını önemle çizen İZSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Gülbin Akkiraz, “İZSU, afet yönetimi kapsamında da çalışmalarına yön verdi. 85 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturduk. Ekip, yangın müdahalesinden arama kurtarmaya kadar birçok alanda yoğun eğitime tabi tutulacak. İlk olarak AFAD’a hafif seviyede arama kurtarma ekibi olarak akredite olmak üzere başvurumuzu yaptık. Bu kapsamda AFAD’a bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ilk eğitimimiz olan “Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimini” aldık. Akreditasyona yönelik eğitimlerimiz ilerleyen aylarda devam edecek. Ayrıca 18 kişilik bir gruba İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdan yangınlara müdahale kapsamında bir eğitim de aldırdık” dedi.

YOĞUN PROGRAM

Gülbin Akkiraz eğitimlerin sadece kısa vadeli bir süreç olmadığını belirterek, “Eğitimlerimiz yıl boyunca yoğun bir şekilde devam edecek. Türkiye bir deprem ülkesi. İzmir'de de maalesef can kayıplı bir deprem yaşadık. Her sene orman yangınlarıyla savaşıyoruz. İZSU olarak risk çalışmaları yaparak altyapımızı daha da güçlendirmek, afet ve acil durumlarda oluşabilecek karmaşanın önüne geçmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

PROFESYONEL MÜDAHALE HEDEFLENİYOR

Yeni birimin sadece müdahale değil, kurumsal dayanıklılığı da artıracağını belirten Akkiraz, “Tüm afetlere karşı dirençli bir kurum kimliği ortaya koymak istedik. Teorinin yanında pratiğimizi de geliştirerek sahada yeni kurulan birimimizle daha profesyonel olmayı hedefliyoruz Eğitimler sırasında ekiplerimizin görevlerini belirleyeceğiz. Kim hangi alanda uzmanlaşacak hangi yeteneğe sahipse, o şekilde görev dağılımı oluşturulacak. Eğitim ve tatbikatlarla 85 kişilik uzman kadromuz, her türlü senaryoya karşı hazır hale gelecek” ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEKLER

İZSU Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi afet ve acil durumlarda su altyapısındaki hasarları hızlıca tespit etmek, geçici çözümler üretmek, halka güvenli bilgi akışı sağlamak üzere 85 kişilik ekip ile farklı afet senaryolarına karşı daha hazır hale gelecek. Tüm bu çalışmalar AFAD, İBB AKOM ve İBB İtfaiye Dairesi Başkanlıklarıyla koordineli şekilde gerçekleşecek.