Kadınların ritmi Denizli’ye enerji kattı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen program, “Mutlu İnsanların Şehri Denizli” sloganına yakışır bir coşkuya sahne oldu. 19 ilçeden otobüslerle alana gelen yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, DJ performansı eşliğinde ısınma hareketleriyle start aldı. Katılımcılar, spor kompleksini dev bir dans pistine çevirdi. Disiplin ve estetiğin buluştuğu step aerobik gösterileriyle artan tempo, ilerleyen saatlerde yerini dev bir enerji şölenine bıraktı.

ÇAVUŞOĞLU: SİZ MUTLUYSANIZ, DENİZLİ MUTLU

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, bu büyük coşkuya ortak oldu. Programda konuşan Başkan Çavuşoğlu, şehrin dört bir yanından gelen kadınların enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu şehrin sokaklarında yürüyen kadınlar mutlu oldukça bizim de mutluluğumuz artıyor. Bizim amacımız, bu şehrin her sokağında yüzlerin güldüğü, kadınların sosyal hayatın içinde hak ettiği yeri aldığı bir Denizli inşa etmektir. Bir evde huzur ve bereketin olması, o evdeki kadının yüzünün gülmesine bağlıdır. Aynı şekilde, bu şehrin mutlu olmasının ana kuralı da kadınlarımızın yüzünün gülmesidir. Sizler mutluysanız, Denizli mutlu demektir” diyerek toplumsal huzurda kadının kilit rolüne dikkat çekti.

“FARKLILIKLARLA BİRLİKTE BÜYÜYEN BİR DENİZLİ”

Konuşmasında ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, Denizli’yi her görüşten ve her yaştan vatandaşla birlikte büyütme hedefini paylaştı. Şehrin her köşesinde kadının izinin olmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Şehrimizin her renginden, her görüşünden kadınımızla burada bir arada olmak büyük bir umut kaynağı. Kimseyi fikrinden dolayı ayrıştırmadığımız, şehrin kaynaklarını şehrin insanlarıyla paylaştığımız bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE KADININ İZİ OLACAK”

Sanatın ve sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, Denizli’nin sadece merkezinde değil, en uzak noktasındaki kadınların bile sosyal yaşamın içinde aktif rol almasını istediklerini belirtti. Etkinliğe katılanlara teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Başkan Çavuşoğlu, “Hep beraber mutlu olacağımız; sanatıyla, sporuyla, tarımıyla ve turizmiyle herkesin ayağa kalktığı bir Denizli için çalışıyoruz. Kimsenin geride kalmadığı, herkesin dilediği gibi özgürce yaşayabildiği bir şehri birlikte büyüteceğiz” diyerek katılımcıları selamladı.

“MUTLU ŞEHRİN, MUTLU KADINLARI”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ise, “Denizli’mizin dört bir yanından gelen binlerce kadınımızla aynı ritimde buluşmak, sporun ve dansın birleştirici gücünü böylesine büyük bir enerjiyle hissetmek bizler için gurur verici. Amacımız, Büyükşehir Belediyemizin sunduğu imkanlarla kadınlarımızı sosyal yaşamın merkezine taşımak ve her mahallemizde sağlıklı yaşam bilincini kalıcı hale getirmektir. Zira kadının elinin değdiği her yer çiçek açar ve bir kadın güçlendiğinde, aslında tüm dünya ayağa kalkar” ifadelerine yer verdi.

AEROBİK VE SALLA TURKA COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

Konuşmaların ardından, eğitmenler Hasan Kılınçer, Hüseyin Ayaz ve Gizem Çokberkit’e plaketleri takdim edildi. Etkinliğin merakla beklenen “Aerobik ve Salla Turka” bölümünde ise binlerce kadın, dans eğitmenleri eşliğinde hem yüksek tempolu spor yaptı hem de geleneksel ezgilerin modern dans adımlarıyla harmanlandığı unutulmaz bir performans sergiledi. Yaklaşık 1,5 saat süren kesintisiz dans şöleni, katılımcılara hem stres atma hem de sosyalleşme imkanı sundu.

KADINLARDAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Etkinlik sonunda doyasıya eğlenen kadınlar, kendilerine sağlanan bu imkanlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Şehrin her noktasından bir araya gelerek sosyalleşme fırsatı bulduklarını ifade eden katılımcılar, bu tür organizasyonların devam etmesini diledi.