Karabağlar Belediyesi’nin akaryakıt istasyonunun ruhsatı iptal edildi

Karabağlar Belediyesi, İzmir 7. İdare Mahkemesi’nin kadın istihdamına öncelik veren benzin istasyonunun ruhsatının iptaline ve faaliyet durdurma kararı verdiğini duyurdu. İzmir’in ilk “Kadın ve Yeşil İstasyonu” olarak hizmet vermeye başlayan istasyonun 1992 yılından itibaren kiralama usulü ile özel bir firmaya ihale edildiği ve işletilen akaryakıt istasyonun 30 yıldır faaliyetini sürdürdüğü bildirildi. Kiralama süresinin bitmesiyle mahkeme kararı istasyonun KARBEL A.Ş. tarafından işletilmesine karar verildi.

“Kadın ve Yeşil İstasyon” olarak hizmet vermeye başlaması sonrası açılan davada mahkeme ruhsat iptali ve faaliyet durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararına istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından istasyonda fiili kapatma işlemi gerçekleştirildiği belirtilirken Karabağlar Belediyesi, “Belediyemiz iştiraki olan KARBEL A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve imar planlarında “akaryakıt istasyonu” olarak tescilli bulunan, mülkiyeti belediyemize ait işletmemiz hakkında, İzmir 7. İdare Mahkemesi tarafından “ruhsat iptali ve faaliyet durdurma” yönünde karar verilmiştir. Mahkeme kararına istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından istasyonumuzda bugün fiili kapatma işlemi gerçekleştirilmiştir” denildi.