Karabağlar’da ‘Askıda ekmek’ protokolü imzalandı

Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde Karabağlar Belediyesi ile İzmir Fırıncılar Esnaf Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlara her gün “askıda ekmek” uygulamasıyla ücretsiz ekmek desteği sağlanacak ve ihtiyaç sahiplerine yönelik poğaça, boyoz, gevrek gibi ürünlere erişimi kolaylaştıracak çalışmalar da yapılacak.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde protokole Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı imza attı. Törene projeye destek veren 11 fırıncı esnafı ile Karabağlar Belediyesi Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.

KINAY: DAYANIŞMAYI BÜYÜTEN BİR ADIM ATTIK

İmza töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar’da dayanışmayı esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. ‘Karabağlar’da dayanışma var’ demiştik. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz” diyen Kınay, askıda ekmek projesinin Karabağlar ailesini güçlendiren önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ESNAFA AKARYAKIT DESTEĞİ

Dayanışmayı sadece sosyal desteklerle değil, esnafı güçlendiren uygulamalarla da büyüttüklerinin altını çizen Başkan Kınay “Belediyemize ait KARBEL AŞ’nin Üçyol’daki akaryakıt istasyonunu yenileyerek yeniden hizmete açtık. Güneş enerjisiyle çalışan bu tesisle hem çevreye duyarlı bir adım attık hem de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile yaptığımız protokol kapsamında taksilere bunun yanı sıra ruhsatlı ticari araçlar için de mazotta yüzde 5 indirim uygulamasını başlattık” diye konuştu. Kınay son olarak 2025 yılını zorluklarla geride bıraktıklarını ancak umutlarını kaybetmediklerini belirterek “2026 yılının huzur, bereket, sağlık ve adalet getirmesini diliyoruz. Amacımız Karabağlar’da herkesin kendini daha güvende ve huzurlu hissettiği bir yaşamı birlikte inşa etmek” dedi.

SIRTI: KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜK ETTİ, ÖRNEK OLUŞTURDU

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı ise fırıncı esnafının yıllardır sürdürdüğü dayanışma geleneğine dikkat çekti. “İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımızı bugüne kadar geri çevirmedik. Bu proje ile yıllardır süregelen dayanışma daha sistemli hale geldi ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor” diyen Sırtı, Karabağlar Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen çalışmanın örnek oluşturduğunu vurguladı. Projenin başka belediyelerin de ilgisini çektiğini belirten Sırtı, “Bu çalışma, ayrışmanın değil dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

HER GÜN 500 VATANDAŞA ÜCRETSİZ EKMEK

Protokol kapsamında Karabağlar Belediyesi’nden sosyal yardım alan yaklaşık 500 vatandaş, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası’na kayıtlı 11 fırından her gün düzenli olarak askıda ekmek uygulamasıyla ücretsiz ekmek alıyor. Ayrıca protokol kapsamında poğaça, boyoz ve gevrek gibi ürünlere erişimi kolaylaştıracak çalışmaların da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.