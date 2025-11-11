Karabağlar’da Atatürk anlatıldı

Karabağlar Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde “Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Ebediyete İntikali ve Anıtkabir” başlıklı söyleşi düzenledi. Konuk olan Emekli Albay Dr. Fatih Özkurt, Atatürk’ün az bilinen yönlerini, insani özelliklerini ve tarihsel mirasını anlattı. Katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı söyleşi, Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz, Gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları, başkan yardımcıları, belediye personeli ve yurttaşlar katıldı.

KINAY: ATATÜRK’ÜN IŞIĞIYLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Etkinlikte konuşan Başkan Kınay, 10 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda bir sorumluluk hatırlatma günü olduğunu vurguladı. “Atatürk’ü yalnızca bir komutan olarak değil, bir devrimci, bir inancı ve umudu hatırladığımız bir gündeyiz” diyen Kınay, “Bugün sözlerin yetersiz kaldığı bir gün. Atatürk'e bağlılığımızı yalnızca sözle değil, yaptıklarımızla, duruşumuzla, inancımızla göstermeliyiz” dedi.

“BİR ÜLKEYİ YOKLUKTAN VAR EDEN BİR İNANÇ”

Atatürk’ün bir milleti umutsuzluktan çıkarıp ayağa kaldıran büyük bir önder olduğunu belirten Kınay, “Bugün belki de unutanların, umutsuzluğa düşenlerin, yorulanların o inancı yeniden hatırlamaya ihtiyacı var. Atatürk’ü yeniden okumak, anlamak ve onun devrimlerini sürdürmek zorundayız” diye konuştu.

“HER KÖŞEDE BİR MUSTAFA KEMAL VAR”

Atatürk’ün “Bu ülkenin her köşesinde birer Mustafa Kemal vardır” sözünü hatırlatan Kınay, “Onun ışığını yüreğinde, emeğinde, alnının terinde taşıyan milyonlar var. Bugün sadece anma değil, aynı zamanda sorumluluk alma günüdür. Karabağlar ’da, İzmir’in dört bir yanında ve dostlarımızın yüreklerinde Atatürk’e duyulan sevgi, onun ışığının hâlâ ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi. Başkan Kınay son olarak “Bugün burada dinlediklerimizi, kapıdan çıktığımızda bir dostumuza, bir çocuğumuza, bir komşumuza hatırlatalım. Çünkü bizim yorulma, vazgeçme lüksümüz yok” dedi.

ATATÜRK VE ANITKABİR’İN BİLİNMEYEN YÖNLERİ ANLATILDI

Ardından söz alan Anıtkabir Eski Merasim ve Muhafız Bölük Komutanı Emekli Albay Dr. Fatih Özkurt, Atatürk’ün yaşamına, liderlik anlayışına ve ilkelerine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Söyleşide, “Atatürk’ün annesi neden felç geçirdi?”, “Hiç ağladı mı?”, “Naaşı 15 yıl boyunca nasıl muhafaza edildi?”, “Anıtkabir neden Rasattepe’ye yapıldı?” gibi sorular üzerinden Atatürk’ün hayatının az bilinen yönleri anlatıldı. Ayrıca Özkurt, 29 Ekim 1938 Cumhuriyet Bayramı töreninden dönen Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin Ata’ya yaptığı anlamlı sürprizi paylaşarak salondakilere duygusal anlar yaşattı. Etkinlik sonunda Başkan Helil Kınay, Emekli Albay Dr. Fatih Özkurt’a Karabağlarlı mobilya ustalarının el emeğiyle yaptığı oyma çınar figürünü hediye etti. Özkurt ise Başkan Kınay’a “Atatürk çiçeği” takdim ederek teşekkür etti.