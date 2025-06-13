Karabağlar’da sanat günleri başladı

Karabağlar Belediyesi’nin sanat kurslarına katılan kursiyerlerin yıl sonu çalışmalarının sergilendiği Performans Günleri başladı. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuk resim sergisi ve çini sergisinin açılışına katılan Başkan Helil Kınay, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çekti. Başkan Kınay, “Karabağların her mahallesinde bu emek görülecek ve büyüyecek. Bu ülkenin güzel insanlarına borcumuz var” dedi.

Bale ve modern dans, gitar, bağlama, seramik, punch, çocuk korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve tiyatro gösterileri gibi birçok sanat dalının yer aldığı sanat günleri, 26 Haziran tarihine kadar sürecek.