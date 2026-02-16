Karabağlar, Kasım Sıtkı Kürüm’ü unutmadı

Karabağlar’ın belediye olduğu 2009’da başkan seçilen ve 2014 yılına kadar görevini yürüten Kasım Sıtkı Kürüm mezarı başında anıldı. Kürüm için Yukarı Narlıdere Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, muhtarlar, geçmiş dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri ile Kürüm ‘ün ailesi ve yakınları katıldı.

Törende, Kürüm ile birlikte görev yapan ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çalışanlar da söz alarak anılarını paylaştı. Okunan duaların ardından konuşan Başkan Kınay, üç yıl önce Karabağlar Belediye Başkan adayı olarak yine aynı yerde bulunduklarını hatırlattı.

“BİR HİKÂYE YAZDI, BİZ O HİKÂYEYİ YAŞIYORUZ”

Karabağlar’ın kuruluş sürecinin büyük bir cesaret ve inanç hikâyesi olduğunu vurgulayan Kınay, yokluk içinde bir ilçeyi var etmenin kolay olmadığını belirterek “Başlangıçları yapmak zordur. Kaybedileceğini bilseniz bile bir mücadeleye girmek herkesin harcı değildir. Rahmetli başkanımız, çalışma arkadaşlarıyla birlikte dişiyle tırnağıyla bir hikâye yazdı. Biz bugün o hikâyeyi yaşıyoruz” diye konuştu.

Kınay, Kürüm’ün Karabağlar’ın her mahallesinde iz bıraktığını ifade ederek, başlatılan emeği ve vefayı aynı inançla büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

BELEDİYE ÖNÜNDE LOKMA DÖKÜLDÜ

Mezarlıktaki anma töreninin ardından Karabağlar Belediyesi hizmet binası önünde merhum başkan adına lokma döküldü. Programa Başkan Kınay’ın yanı sıra Sıtkı Kürüm’ün eşi Fatma Kürüm, oğlu Onur Kürüm, aile yakınları ve meclis üyeleri katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Fatma Kürüm, eşinin İzmir’i çok sevdiğini belirterek, “Belediye başkanlığı yaptığı için çok mutluyum. Bize çok güzel anılar bıraktı. Hepinize teşekkür ederim, vefanızı gösterdiniz” dedi.

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa da Kürüm’ün Karabağlar’da bıraktığı izlerin hâlâ güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Karabağlar Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla Uzundere Rekreasyon Alanı’nın adı “Kasım Sıtkı Kürüm Rekreasyon Alanı” olarak değiştirilerek Kürüm ‘ün adı ilçede ölümsüzleştirilmişti. Ayrıca belediye hizmet binasında gün boyu Sıtkı Kürüm için hazırlanan anma filmi de gösterildi.