Karşıyaka’da ‘Attilâ İlhan Vefa Yılı’na anlamlı kapanış

Türk edebiyatının unutulmaz ismi Attilâ İlhan’ın 100. doğum yılı anısına, Karşıyaka Belediyesi tarafından “Attilâ İlhan Vefa Yılı” kapsamında düzenlenen etkinlikler sona eriyor. Kentin simge şairine adanan özel yıl, iki anlamlı etkinlikle noktalanacak. Usta yazarın 25. ölüm yıl dönümü kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü, Banu Avar ve Biket İlhan’ın katılımıyla yapılacak “Attilâ İlhan’ı Anlatıyor” başlıklı söyleşide; İlhan’ın yaşamı, düşünce dünyası ve eserleri üzerine sohbet edilecek. Söyleşi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

EZGİLER USTA EDEBİYATÇI İÇİN YÜKSELECEK

Kapanış programı ise 13 Ekim Pazartesi akşamı, tiyatro sanatçısı Nazlı Kayı ile piyanist ve besteci Nihat Demirkol’un sahne alacağı “Attilâ İlhan Şiirinde İncesaz” isimli müzikli dinletisiyle yapılacak. Müzik dinletisi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak ve tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak.

BİR YILDA NELER YAPILDI?

2025 yılı boyunca düzenlenen Attilâ İlhan Vefa Yılı etkinlikleri kapsamında; “Karşıyaka’nın İskeleleri ve Attila İlhan’ın Mahur Bestesi” söyleşisi yapıldı, büyük ustanın 100. doğum gününde Banu Avar’ın katılımıyla söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirildi. Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği iş birliğinde Galeri Alt’ta Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi açıldı. Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen 3. İzmir Edebiyat-Sinema Buluşması kapsamında Attila İlhan’ın anısına film gösterimi gerçekleştirildi. Söyleşi, müzik ve şiir dinletileri ile zenginleşen Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları düzenlendi. Prof. Dr. Yakup Çelik yönlendirildiğinde ‘Attila İlhan 100 Yaşında’ başıklı panel gerçekleştirildi. Öte yandan; Bülent Ecevit Çarşı Kültür Merkezi’nde yer alan Homeros Büyüktanır Kütüphanesi’nde Attila İlhan kitap köşesi hazırlandı, Karşıyaka Kent Konseyi Attila İlhan Korosu tarafından “Ben Sana Mecburum Karşıyaka” başlıklı saygı konseri gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi bu etkinliklerle, Attilâ İlhan’ın düşünsel mirasını, kent kültürüne kattığı derinliği ve sanat dünyasındaki etkisini gelecek kuşaklara taşıdı.

“ANISI KARŞIYAKA’NIN KALBİNDE YAŞAYACAK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Attilâ İlhan yalnızca Türk edebiyatının değil, düşünce ve aydınlanma dünyamızın da en güçlü seslerinden biridir. Karşıyaka’nın yetiştirdiği bu büyük değerle her zaman gurur duyuyoruz. 2025 boyunca düzenlediğimiz ‘Vefa Yılı’ etkinlikleriyle hem edebiyatımıza hem de kent kültürümüze kattığı mirası yaşatmaya çalıştık. Şimdi bu özel yılı, yine onun dizeleri ve düşünceleriyle uğurluyoruz. Attilâ İlhan, Karşıyaka’nın kalbinde, yeni kuşakların bilincinde yaşamaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz anlamlı etkinliklere bekliyoruz” diye konuştu.