Karşıyaka Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi açılıyor

Karşıyaka Belediyesi; iki kütüphane, dayanışma merkezi, aşevi ve seminer salonlarından oluşan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi için geniş katılımlı bir açılış töreni düzenleyecek. 19 Kasım Çarşamba günü saat 12.00’da gerçekleşecek açılışa, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti yöneticileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katılacak. Törende Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu zeybek gösterisi sergileyecek, Belediye Bandosu da müzik dinleti sunacak.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN YENİ ADRESİ

Karşıyaka’ya örnek bir yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Geçtiğimiz dönemde yapımına başlanan binayı, çok yönlü modern bir sosyal hizmet tesisi olarak tamamladık ve kentimize armağan ettik. Ücretsiz hizmet sunacak tesisimiz, Zübeyde Hanım Mahallemiz ve tüm ilçemiz için önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Hem zor günlerde dayanışmanın hem de her yaştan vatandaşlarımız için kültürel yaşamın yeni adresi olacak. CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökan Zeybek’in de katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz açılış törenimize, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

HER YAŞTAN KARŞIYAKALILARA ÇOK YÖNLÜ HİZMET

Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/17 Sokak No:15 adresinde yer alan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Karşıyaka Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla inşa edildi. Kısa süre önce faaliyete başlayan binanın zemin katında, taziye evi olarak da kullanılabilen bir dayanışma merkezi oluşturuldu. Ayrıca tam donanımlı mutfağa sahip bir aşevi yapıldı. Bir bölüm de 60 yaş üzeri vatandaşlara hizmet sunan 3. Yaş Üniversitesi’ne tahsis edildi. Ayrıca resim ve örgü gibi branşlarda ücretsiz kurslar verilmeye başlandı.

Binanın üst katında ise Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, ilk etapta 4 bin adet kitapla hizmete sunuldu. Hayırsever Rüştü Barkay da eşi adına, Bütün Çocuklar Bizim Derneği aracılığıyla Elçim Barkay Çocuk Kütüphanesi’ni kurdu. 6-12 yaş aralığına yönelik 2 bin çocuk kitabının bulunduğu kütüphanede, satrançtan kutu oyunlarına ve yapboza kadar eğitici öğretici faaliyetler için gerekli materyallere de yer verildi. Bunun yanı sıra, 0-3 yaş çocuklar ve annelerine yönelik, hem kitaplar hem de oyuncakların yer aldığı özel bir bölüm oluşturuldu. Seminer salonu da ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik ücretsiz etüt hizmetiyle faaliyete geçti. Öte yandan, ‘engelsiz hizmet’ anlayışıyla tasarlanan tesiste engelli asansörü, engelli tuvaletleri ve görme engelliler için kılavuz taşları oluşturuldu.