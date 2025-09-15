Kavacık Üzüm Festivali coşkulu açılışla başladı

Festival, yerel üreticilere destek vererek Kavacık’ın üzüm üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, AK Parti Büyükşehir Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, Hava Radar Mevzii Komutanı Albay Ertan Atik, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL MESAJ GÖNDERDİ

Festivale CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesaj göndererek, yoğun programı nedeniyle aralarında olamasa da festivalin coşkusunu ve birlik ruhunu paylaştığını belirtti. Özel, Kavacık üzümünün Ege ve Türkiye tarımsal mirasının değerli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

BAŞKAN KINAY: “ÜZÜMLERİMİZİN BEREKETİNİ VE EMEĞİMİZ PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay konuşmasına “Bugün burada, yorgunluklarımızı bir kenara bırakıp, köyümüzde üzümlerimizin bereketini ve emeğimizi paylaşmak için bir aradayız” diyerek başladı.

Kınay “Kavacık’ın üzümü, emekle yetiştirilen, sabırla büyütülen ve tadıyla, dayanıklılığıyla özel bir üründür. Bu festival, üreticilerimizin emeğini, sofralarımıza olan sevgilerini ve dayanışmamızı gösterdiğimiz bir buluştur. Bu iki gün boyunca köyümüzün her sofrasında sizlerle birlikte olacağız, üreticilerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle güzel zamanlar paylaşacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nin emeğiyle bu festivali gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Cemil Tugay’ın sevgi ve selamlarını iletiyorum; en kısa zamanda birlikte olacağız” diye konuştu.

ÜZÜM YARIŞMASININ KAZANANLARI BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından 20 üreticinin katıldığı Üzüm Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Karabağlar İlçe Tarım Müdürlüğü ve jüri üyelerinin titiz değerlendirmesi sonucunda birinciliği Mehmet Imırgı, ikinciliği Aycan Tarhan, üçüncülüğü ise Nevzat Öztürk elde etti. Dereceye giren üreticilere ödüllerini Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ve Belediye Başkanı Helil Kınay verdi. Yarışmada birinci olana 2 tam altın, diğer dereceye girenlere tam ve çeyrek altın verilirken, diğer 17 üretici de çeyrek altın ile ödüllendirildi. Festivalin ilk günkü etkinliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Burak Maral konseri ile sona erdi.