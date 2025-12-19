Kemeraltı esnafı: Hayal kuracak halimiz kalmadı

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşı esnafının uzun yıllardır süregelen ekonomik ve yapısal sorunlarla mücadele ettiğini söyledi. Girgin, 2025 yılının beklentileri karşılamadığını ve 2026 yılına ilişkin umutlarının sınırlı olduğunu ifade ederek “Hayal kuracak halimiz kalmadı” dedi. Artan maliyetler, yükselen kiralar ve azalan turist hareketliliği, Kemeraltı’ndaki esnafı ciddi şekilde zorluyor. Girgin, tarihi, anıları, çeşitliliği ve pazarlık kültürüyle bilinen Kemeraltı’nın uzun yıllardır biriken sorunlarla ayakta kalmaya çalıştığını ifade ederek “Geçmişten gelen yükler hâlâ hafiflemiş değil. Ülke ekonomisinin oturmamış olması, Kemeraltı’nın kendi iç sorunlarının masaya yatırılıp çözülememesi esnafı ciddi şekilde zorluyor. Kemeraltı’nın arka sokaklarında yaşam alanlarını zamanında kaybettik. Sorunlar çözülmediği için ekonomik baskı her geçen gün artıyor. İnsanların cebinde para kalmadı” diye konuştu.

“TURİSTTEN UMDUĞUMUZU ALAMADIK”

2025 yılında beklenen zamların ve ödeme planlarının gerçekleşmediğini, esnafın birikim yapamadığını, geçmiş borçlarını dahi ödeyemediğini belirten Girgin, “Günü kurtarmaya çalışıyoruz, piyasanın durumuna göre ayakta kalmaya çalışıyoruz Maliyetlerimiz arttı. Kiralar yükseldi, giderlerde hiçbir düşüş olmadı. Dükkan kiralarının ne olacağı büyük bir soru işareti. Edirne’de yüzde 40’lardan başlayan kira zamları konuşuluyor. İzmir’de ise kurumlarla sağlıklı bir iletişim bile kuramıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaz sezonunda beklenen turizm hareketliliğinin de yaşanmadığını dile getiren Girgin, “Turistten umduğumuzu alamadık. Gurbetçi pahalı olduğumuz için gelmedi. Düğün sezonu bile esnafı mutlu etmedi çünkü maliyetler çok yüksek. Şehir ekonomisini ayakta tutan biziz ama yükümüz her gün ağırlaşıyor. İşler artsa personel alacağız ama çalışacak insan bile bulamıyoruz” dedi.

‘DESTEK ADIMLARI GÖRMÜYORUZ’

Kemeraltı’nda esnaf dayanışmasının zayıfladığına dikkat çeken Girgin, “Herkes kendi mücadelesine dönmüş durumda. Bu sağlıklı bir yapı değil. Yeni gelen esnafı yönlendiremiyor, çarşı adabını aktaramıyoruz. Bu durum Kemeraltı için 5-10 yıl sonrası adına ciddi bir travma” dedi. 2026 yılına dair beklentilerine ilişkin ise Girgin, “2025’te ne gördüysek 2026’da da onu göreceğiz gibi duruyor. Pek hayal kuracak halimiz kalmadı. Ülke ekonomisinde üretimi ve yatırımı destekleyecek adımlar görmüyoruz” diye konuştu.

“ESKİSİ GİBİ POŞET POŞET ALIŞVERİŞ YOK”

Kemeraltı’nın yalnız bırakıldığını savunan Girgin, “İzmir’in bileşenleri artık Kemeraltı için bir araya gelmiyor. Kemeraltı şu anda yalnızlığına terk edilmiş durumda” diye konuştu. Yılın son günlerine girilirken esnaf ve yurttaşlar, artan fiyatlar ve alım gücündeki düşüşün alışverişe nasıl yansıyacağını konuşuyor. Kemeraltı esnafı, önceki yıllara kıyasla kalabalığın azaldığını ve satışların da düştüğünü belirtti. Uzun yıllardır çarşıda dükkanı olduğunu belirten esnaf, “İnsanlar geziyor, bakıyor ama harcarken çok düşünüyor. Eskiden yılbaşına bir hafta kala satışlarımız ciddi şekilde artardı, şimdi daha temkinli bir alışveriş var. Yurttaş eskiden tek parça kıyafet almazdı şimdi bir parça alıyor, eskisi gibi poşet poşet alışveriş yok” dedi. Yurttaş cephesinde de tablo farklı değil. Yılbaşı alışverişi için Kemeraltı’na gelen bir emekli yurttaş, “Eskiden yeni yıl demek ev için alışveriş, sevdiklerine hediye vermek demekti. Şimdi sadece bakıyoruz. Her şey ateş pahası. Torunlarıma hediye almak istiyorum ama aldığım maaş hiçbir şeye yetmiyor” dedi.