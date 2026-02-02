Kent Market’ten alışveriş yapan sayısı 155 bini geçti

15 Mayıs ve Muratdede şubelerinin yanı sıra Dokuzkavaklar’da hizmet veren Kent Market Büfesi ile kentin farklı noktalarında vatandaşlara ulaşan Kent Market, geçmişte Tanzim Satış Mağazaları ve Beltaş Marketler ile büyük ilgi gören uygun fiyatlı alışveriş anlayışını yeniden Denizli’ye kazandırdı. Temel gıda ürünlerinde erişilebilir fiyat politikasıyla öne çıkan market, özellikle dar ve orta gelirli aileler için önemli bir destek oldu.

UYGUN FİYATLI ALIŞVERİŞİN ADRESİ

Kent Market raflarında bakliyattan süte, ekmekten şekere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alırken, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin satışa sunulması da yerel üretime verilen desteğin somut bir göstergesi olarak dikkat çekti. Vatandaşlar, alışverişlerini nakit, kredi kartı, banka kartı, Horoz Kart ve temassız ödeme seçenekleriyle kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Taze ve kaliteli ürün temini için güvenilir tedarikçilerle çalışan Kent Market’te, ürünlerin son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu uygulama, hem gıda güvenliğini hem de tüketici memnuniyetini ön planda tutuyor.

“KENT MARKET İLE KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Market’in sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın temel gıdaya uygun fiyatlarla, güvenle ulaşabilmesi bizim önceliğimiz. Kent Market, sadece bir satış noktası değil dayanışmanın, adil erişimin ve yerel üretimi destekleyen bir anlayışın sonucudur. 2025 yılında 155 bini aşkın hemşehrimizin Kent Market’ten faydalanmış olması, doğru bir hizmet sunduğumuzu açıkça gösteriyor. Bu anlayışı daha da güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.