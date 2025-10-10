Kız çocuklarının eğitim hakkı risk altında

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk ile İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Naciye Güven, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla gazetemize açıklamalarda bulundu. Tamtürk, Türkiye’de kız çocuklarının eğitime erişiminde hâlâ ciddi eşitsizlikler yaşandığını belirterek “Zorunlu eğitim çağındaki 611 bin 612 çocuğun eğitim dışında olması ve bu çocukların yarısının kız olması, durumun en somut göstergesidir” dedi. Bölgesel, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, geleneksel baskılar, yoksulluk, taşımalı eğitim sistemindeki aksaklıklar, erken yaşta evlilik riski ve eğitimin giderek dinselleşmesi gibi sorunların kız çocuklarının eğitim hakkını tehdit ettiğini söyleyen Tamtürk, “Kadın cinayetlerini, istismarı ve erken yaşta evlilikleri konuşmak istemiyorsak kız çocuklarının laik ve bilimsel eğitime erişimine sahip çıkmalıyız. ÇYDD olarak, bu sorumluluğun hatırlatılması ve kamusal, laik ve bilimsel eğitim hakkının korunması için kamuoyunu bilgilendiriyor, politika yapıcıları göreve çağırıyoruz. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, ancak devletin bu yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkün olacaktır” diye konuştu.

“10 BİNİ AŞKIN ÇOCUK KORUYUCU AİLE YANINDA”

Naciye Güven de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 10 bini aşkın çocuk koruyucu aile yanında yaşadığını belirtti. Güven, “Bu çocukların yaklaşık yüzde 55’i kız çocuklarıdır. Ege Bölgesi’nde bu oran Türkiye ortalamasına yakındır. İzmir’de ise bu oran yüzde 50-52 civarındadır. Kız çocukları toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü potansiyeldir. Onların eşit eğitim, güvenli yaşam ve özgürce kendini ifade etme hakkı, bir lütuf değil temel bir insan hakkıdır. Toplum olarak her kız çocuğuna ‘Sen değerlisin’ mesajını verebildiğimiz ölçüde, daha adil ve umut dolu bir gelecek mümkün olacaktır” dedi.