Klasik araba tutkunları Çeşme’de buluşacak

Türkiye’nin dört bir yanından klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren 8 OldenFest’in basın tanıtımı Çeşme’de yapıldı. MarinAlaçatı’da düzenlenen tanıtım kokteyline yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Sunuculuğunu Şenol İpek'in üstlendiği etkinliğe, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fil, Filoğlu Group Genel Müdürü Ayyüce Fil Çömlekçioğlu, festivalin organizatörü Berkem Bozdağ, marinayı temsilen Filoğlu Group adına MarinAlaçatı Marina Müdürü Deniz Şahin, sponsor marka temsilcileri, sektör paydaşları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

"TUTKU KÜLTÜRE DÖNÜŞÜYOR"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Berkem Bozdağ, “OldenFest sadece bir festival değil, bir tutkunun kültüre dönüştüğü, insanları ortak bir ruh etrafında birleştiren bir buluşma alanı” ifadelerini kullandı. Bozdağ, aynı zamanda kurucusu olduğu 8 Olden Garage markasının, festivalin çıkış noktasındaki ilhamı taşıdığını belirtti. Filoğlu Grup adına konuşan MarinAlaçatı Marina Müdürü Deniz Şahin, marinada gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm sürecine değinerek, “OldenFest’in bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu” vurguladı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da yaptığı konuşmada, “Alaçatı’nın sadece yaz turizmiyle değil, yıl boyunca devam eden tematik etkinliklerle de cazibesini artırdığını” ifade etti. Ünsal, OldenFest gibi nitelikli organizasyonların bölgenin marka değerine önemli katkı sunduğunu kaydetti.





“KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞE KATKI”

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ise “Çeşme’miz sadece deniz ve doğa ile değil, böyle vizyoner organizasyonlarla da büyüyor. Klasik otomobil ve motosiklet tutkusu, bu festivaller sayesinde bir yaşam kültürüne dönüşüyor. Yerel yönetim olarak bu tür projeleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

90'LARIN SEVİLEN İSİMLERİ SAHNE ALACAK

Her gün Türkiye’nin önde gelen drift şampiyonlarının yapacağı gösteriler, söyleşiler ve marka deneyim alanları ile festival ziyaretçilerine dolu dolu üç gün sunulacak. Festivalin ilk günü 27 Haziran'da Hey! Douglas'ın sahne alacağı Oldenfest'te 28 Haziran'da Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür, 29 Haziran'da da Doğukan Manço, Deeprise ve Jabbar ziyaretçilere unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.