Kocaçukur’un ihalesini yeniden Pamukkale Belediyesi kazandı

Denizli’de geçen yıl Temmuz ayında Pamukkale Belediyesi’nden alınan ve ardından çöp yığınları ile bakımsızlık nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Pamukkale Kocaçukur Tesisleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi (DÖSİM), açık artırma yöntemiyle yeniden ihaleye yaptı. İhaleye Pamukkale Belediyesi ile birlikte toplam 4 firma katıldı. İhalede en yüksek teklifi veren Pamukkale Belediyesi, Kocaçukur’un işletme hakkını yeniden almayı başardı.

AYLIK 1 MİLYON 75 BİN TL KİRA ÖDENECEK

Belediyenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı işletmesi DÖSİM’e, yaz ve kış dönemi için belirlenen farklı tarifeler üzerinden aylık ortalama 1 milyon TL kira ödeyeceği öğrenildi. Yeni dönemde, tesisin uzun süredir eleştirilere konu olan temizlik, bakım ve işletme düzeninin tamamen yenilenmesi bekleniyor. Pamukkale’nin en önemli noktalarından biri olan Kocaçukur’un, belediye tarafından yeniden devralınmasıyla birlikte bölgenin turizm kimliğine uygun şekilde daha nitelikli bir hizmet standardına kavuşturulması hedefleniyor.

Pamukkale Belediyesi 2017-2024 yılları arasında Kocaçukur'un işletmesini yürütmüştü.