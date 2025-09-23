Konak’ın hayat kurtaracak timi sahaya indi

Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi (KAM) olası afet hazırlıklarını sürdürürken, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirliği halinde akreditasyon çalışmalarında da aşama aşama ilerliyor. Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarında faaliyet göstermek amacıyla başvurularını tamamlayan ve akreditasyon için harekete geçen KAM, ilk eğitim sürecini başarıyla geçti. AFAD İzmir İl Müdürlüğünün Bornova’daki yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında KAM ekibi, iki günlük teorik eğitimin ardından üç gün boyunca saha çalışmalarına katıldı.

YAPAY ENKAZDA GERÇEK GİBİ TATBİKAT

KAM gönüllüleri, AFAD İzmir İl Müdürlüğünün deneyimli eğitmenlerinden aldıkları seminerlerin ardından yerleşkede, afet halinde sahada yapılacak çalışmaları deneyimleyerek öğrendi. Alan triyajı, ulaşma, sabitleme ve taşıma, enkazda beton kırma ve taşıma, çadır kurma gibi faaliyetleri kapsayan eğitimin son gününde KAM gönüllüleri, deprem sonrası oluşan enkazda arama kurtarma çalışması canlandırması yaptı. Tüm ekibin katıldığı tatbikat sırasında, yerleşkede bulunan yapay enkazdaki arama kurtarma çalışmaları gerçeğiyle birebir gerçekleştirildi. Tatbikatın ardından yazılı sınava giren KAM ekibi, sertifikalarını almasının ardından akreditasyonun diğer aşamalarını da tamamlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.