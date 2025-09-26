Konak’ın İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı oluşturuldu

Konak Belediyesi’nin Sosyal İklim Derneğiyle birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında gerçekleştirdiği ‘Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme’ projesinin kapanışı, genç iklim elçileri ve Türkiye’nin pek çok yerinden belediye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” doğrultusunda katılımcı bir anlayışla Konak Belediyesi İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planının oluşturulduğu projenin sonunda, eylem planının sunumu yapıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliğini yaptığı proje kapanışına Başkan Mutlu’yla beraber, Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz, İzmir, İstanbul, Aydın, Ankara, Adana, Antalya, Manisa, Ordu’dan il ve ilçe belediyeleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Konak’ın genç iklim elçileri ile Türkiye’nin farklı illerinden projeye katılan gençler yer aldı.

İKLİME UYUMDA KATILIMCILIK ESASI

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çok paydaşlı bir projede gençler başta olmak üzere, toplumun her kesiminden katılım olmasının önemine dikkat çekti. İklim krizinin çevresel olduğu kadar toplumsal da bir sorun olduğuna işaret eden Başkan Mutlu, şunları söyledi: “Projemiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli, AB destekli. Dolayısıyla çok paydaşlı olduğu için de kıymetli bir iş. Aslında sadece bir çevre projesi değil katılımcı bir çalışmanın da ürünü ki bu da bizim için çok önemli. İklim krizi sadece çevresel bir değil aynı zamanda toplumsal bir kriz. Krize çözüm üretecek olan aynı zamanda toplumun da ta kendisi. Bu nedenle tüm katılımcılar, özellikle genç katılımcılar bu projenin olmazsa olmazıydı. Bunu masa başında değil alanda, halkla iç içe gerçekleştirmeyi önemsemiştik. Ekibimiz bunu da başardı.”

“BU KONU ARTIK, HİÇ OLMADIĞI KADAR HAYATİ”

İklim krizinin etkilerinin tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de hissedildiğinin altını çizen Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçta gerçekten bir değişimi tetiklediğimize inanıyorum. Toplum, bütün bu çalışmaları mutlaka çok benimseyecek ve sizlerin düşüncelerini içselleştirecektir. Çünkü iklim krizi uzak vade değil çok yakın bir gelecek oldu. Hatta şu anda tam da içinde yaşıyoruz. Bu konu artık, hiç olmadığı kadar hayati. İzmir de Türkiye’deki pek çok şehir gibi bu krizden etkilenerek susuzlukla başbaşa kalan bir şehir. Bu kadar çarpıcı bir gündemde bu çalışma çok önemli ve çok faydalı.”

KONAK’IN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz de Konak Belediyesi’nin iklim çalışmalarına verdiği desteğin önemini vurgulayarak, “Konak’ta bu yoğun süreci genç iklim elçileriyle yürüttük. Yine bu süreci, sadece özel sektör ve kamu temsilcileriyle değil çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler ve geçici koruma statüsünde olanlarla beraber geçirdik. Bu katılımcı özelliği bizim için ayrıca anlamlı. Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana birçok belediyeyle iklim eylemi için çocukları, gençleri dahil ettiğimiz, iklim adaletine erişmeye çalıştığımız bir dünya için çalışıyoruz. Merkezimiz olan İzmir Konak’ta destek görmek bizim için mutluluk verici. Belediye temsilcilerimize ve her zaman bizi desteklediği için Konak Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KONAK ÖRNEK OLDU

Kapanış programının devamında, proje kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı. Konak Belediyesi İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planının da madde madde açıklandığı etkinlikte, Konak’ın stratejik planı diğer belediyelere örnek oldu. Konak’ın iklim değişikliğine uyum eylem planında, Kentsel Dayanıklılık ve Altyapı, Toplumsal Katılım ve Sağlık, Su Yönetimi, Tarım ve Gıda Güvenliği, Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma, Kültürel Mirasın Korunması, Yerel ve Uluslararası İşbirlikleri ile Doğal Afetlere Karşı Hazırlık başlıkları yer aldı.