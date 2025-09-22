Konak’ın kadın muhtarları Yeşil Lider oldu

Konak Belediyesi’nin Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonuyla birlikte düzenlediği “Toplumun Yeşil Liderleri: Kadın Muhtarlarla Çevre Farkındalığı” eğitimi Konaklı kadın muhtarları bir araya getirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ev sahipliği yaptığı eğitim semineri, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Müfide Banar, Pslifestyle proje ekibinden İmran Özfesli ve Meltem Karaca ile Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden Ali Kemal Çınar’ın yaptıkları sunumlarla tamamlandı. Kadın muhtarların ilgiyle dinlediği eğitim sırasında muhtarlar çevre, iklim ve sürdürülebilirlik konusundaki sorularının yanıtlarını uzmanından öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik bitiminde kadın muhtarlar sertifikalarını Başkan Mutlu’dan aldı.

MUTLU: KONAK’IN ÇOK GÜÇLÜ KADIN MUHTARLARI VAR

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, güçlü kadınlar vurgusu yaptı. Konak’ın kadın muhtarlarının İzmir’e liderlik yaptıklarını belirten Başkan Mutlu şöyle konuştu: “Konak’ın çok güçlü kadın muhtarları var. Kadın muhtarlarımız mahallelerinin en temel sorunlarına yerinde sahip çıkıp bunu bütün Konak’a ve İzmir’e yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Onların bu liderliğini çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadının olduğu yerde umut var, dayanışma ve çözüm var. Bugün burada ortaya çıkacak olan doğa ve çevre dostu uygulamaları da en kısa zamanda mahallelerden başlayarak hızla yaygınlaştırmayı çok istiyoruz. Dönüşümün, yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya olduğunun farkındayız.”

ELMASOĞLU: TOPLUMLA İLK TEMAS NOKTASI KADIN MUHTARLAR

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, yaptığı konuşmada Toplumun Yeşil Liderleri: Kadın Muhtarlarla Çevre Farkındalığı projesini anlattı. Kadın muhtarların önemini vurgulayan Elmasoğlu, “Projemizle, sürdürülebilir çevre ve kadın çalışma grubunun toplumla ilk temas noktası olarak gördüğü kadın muhtarların farkındalığının artırılmasını ve aldıkları bilgileri mahallelerinde aktarmalarını hedefliyoruz. Bugün, atık yönetimi nasıl olmalı, sürdürebilirlik çalışmaları ve uygulamaları, çevresel ayak izi gibi konuları işleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BANAR: ÇEVRESEL AYAK İZİMİZİ AZALTMALIYIZ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Müfide Banar, geri dönüşüm ve yeniden kullanma gibi yöntemleri anlattı. Baran, şunları söyledi: “Çevresel ayak izlerimizi azaltmalıyız. Dünyada çok artmaya başlayan tamir kafeler var. Gönüllüler her türlü elektronik eşya ve kıyafet için onarım çalışmaları yapılıyor. Ancak kadınlar ayağa kalkarsa bir toplum ayağa kalkar. Gücümüzün farkına varmalıyız. Kadınlar ve kadın muhtarlar olmadan yerel yönetimlerin başarılı olması çok zor.”

ÖZFESLİ: BÜYÜK DEĞİŞİMLER ÖNCE BİZDE BAŞLAR

Pslifestyle proje ekibinden İmran Özfesli ve Meltem Karaca, Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Pslifestyle projesini anlattı. Kadın muhtarlar, “Lifestyle Test”e katılarak çevre üzerindeki bireysel etkilerini ölçme fırsatı buldu. Özfesli, yaptığı sunumda bireyin sürdürülebilirlikteki etkisine dikkat çekerek, “Aslında büyük değişimler önce bizde başlar. Bireyler davranış değişikliğine geçtiğinde sürdürülebilir bir dünya sunabiliriz. Biz de bu projemizde bireysel sürdürülebilirliği ele alıyoruz” diye konuştu.

SERTİFİKALARINI BAŞKAN MUTLU’DAN ALDILAR

Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden Ali Kemal Çınar ise belediyenin çevre ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalarını anlattı. 330 bin nüfusa rağmen bağımsız bölüm olarak ifade edilen işyeri ve konut yoğunluğu nedeniyle Konak’ın bir milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet ettiğini dile getirdi. Eğitimin ardından sertifika törenine geçildi. Konak’ın kadın muhtarları sertifikalarını Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun elinden alırken her birine çevre dostu bez çanta hediye edildi.