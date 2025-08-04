Konak’ta 5 sporcu Milli Takım Kampı’na davet aldı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun spora verdiği önem doğrultusunda yoğun çalışmalar yürüten Konak Belediyespor, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 4-8 Ağustos tarihlerinde İstanbul Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek olan U15 Kız Milli Takımı Hazırlık Kampı’na, Konak Belediyespor’dan Ecrin Ela Güllü, Evelina Parut, Duru Çınar, Hira Derin Yıldız ve Azra Dede davet edildi. Milli forma hayaline bir adım daha yaklaşan Konak’ın genç ve yetenekli sporcuları, kamp sonunda takıma seçilmeleri halinde 20-26 Kasım 2025 tarihlerinde İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek UEFA Gelişim Turnuvası’nda ter dökecek.

MUTLU: ONLARIN YETENEĞİNE GÜVENİMİZ TAM

Gençlerin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Genç sporcularımızın kamp sonunda milli formayı giyeceklerine yürekten inanıyorum. Onların azmine, yeteneğine ve kararlılığına güvenimiz tam. Biz, sporun birleştirici gücüne, gençlerimizi hayata hazırlayan rolüne çok inanıyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da onların yanında olmaya, her adımlarında destek vermeye devam edeceğiz. Konaklı gençlerimizin adını ulusal ve uluslararası arenada daha sık duyacağız” ifadelerini kullandı.