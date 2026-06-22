Konak’ta bir tarihi yapı daha ayağa kalkıyor

Konak Belediyesi, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla iki yıldır hız kazandırdığı restorasyon projelerini birbiri ardına uygulanmaya devam ediyor. Kıllıoğlu Hamamı restorasyonunun tamamlanmasının ardından, şehrin yıllardır beklediği Hamdi Dalan Sabun Fabrikası restorasyonu için de harekete geçildi. Proje için Konak Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında oluşturulan katkı payı fon hesabına başvuruldu. Sonrasında ise ihaleye çıkılarak restorasyonun başlaması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Konak’ın tarihinde önemli bir yeri olan Hamdi Dalan Sabun Fabrikasını yeniden kent kültürüne kazandıracak restorasyon, düzenlenen başlangıç töreniyle start alacak. Konak Belediyesi Hamdi Dalan Sabun Fabrikası Restorasyonu Başlangıç Töreni, 24 Haziran tarihinde saat 11.00’de tarihi binanın önünde gerçekleştirilecek.

“BU DÖNÜŞÜMÜN BAŞLANGICINA TÜM KONAKLI KOMŞULARIMIZI BEKLİYORUZ”

Tüm İzmirlileri bu tarihi günde bir arada olmaya davet eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak köklü tarihi ve zengin kültürel birikimiyle eşsiz bir kent. Biz bu zenginliği yeniden kentliyle buluşturmayı, tarihi yapıları yeniden işlev kazandırarak kent yaşamına katmayı istiyoruz. Kıllıoğlu Hamamı bu anlamda çok güzel bir örnek oldu. Şimdi de Hamdi Dalan Sabun Fabrikası kentle buluşacak. Restorasyonu tamamlandığında sadece sergi alanı olan bir müze değil aynı zamanda içinde sabunculuğa dair atölyelerin yapıldığı, geleneksel üretim şekillerinin yeniden hayat bulduğu yaşayan bir mekan olacak. Bu dönüşümün başlangıcına tüm Konaklı komşularımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

YAŞAYAN BİR MEKAN OLACAK

Yalnızca geçmişi anlatan bir sergi alanı değil, aynı zamanda yaşayan bir deneyim merkezi olarak tasarlanan Hamdi Dalan Sabun Fabrikası’nın restorasyonu tamamlandığında, geleneksel sabun üretim atölyeleri, etkileşimli sergi alanları, eğitim programları ve tematik etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler sabunun ham maddeden nihai ürüne dönüşüm sürecini yakından gözlemleyebilecek ve atölye çalışmalarına katılarak bu deneyimin bir parçası olabilecek. Yapının özgün mimari karakteri korunarak gerçekleştirilecek restorasyon işinin ise 540 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.