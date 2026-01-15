Konak’ta Nâzım Hikmet’e unutulmaz anma

Konak Belediyesi’nin, Nâzım Hikmet’in 124’üncü doğum yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdiği Ustaya Saygı etkinliğinde Mavi Gözlü Dev, şiirleriyle anıldı. Türk edebiyatının büyük ustasının eserlerinin hem şiir hem besteleriyle dile geldiği Ustaya Saygı adlı etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Güzelyalı Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki anmada Şair Özgür Zeybek, Nâzım’ın hayatından kesitleri hikayeleştirirken Tiyatro Sanatçısı Meftun Yetiş ve tiyatro öğrencisi Eda Akyıldız şiirlerini okudu. Uğur Sayınbatur piyano başında Nâzım’ın bestelenmiş şiirlerini seslendirdi; gecenin solistliğini ise Deniz Aygün Araal yaptı.

“NÂZIM İYİ Kİ BU DÜNYADAN AMA İYİ Kİ ÜLKEMİZDEN GEÇTİ”

Memleket Şairi Nâzım’ın vatan sevgisi ve özlemi, şiirinin gücü ve aşklarının dile geldiği etkinlikte konuşan Başkan Mutlu, “Türkçenin en büyük şairlerinden Nâzım’ın dizeleriyle; barışa, insanlığa, vatana olan sevgisiyle, özlemiyle, tutkusuyla bu akşam buluşacağız. Nâzım iyi ki bu dünyadan ama iyi ki ülkemizden geçti. İyi ki Türkçenin dizelere bu kadar güzel dökülmesine aracı oldu” dedi.