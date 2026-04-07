Konak’ta Otizm Farkındalık Günü’nde “Biz de Varız” dediler

Konak Belediyesi’nin Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Otizm Farkındalık Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Köyün öğrencilerinin özel gösterilerle sahne aldığı etkinlikte, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar da öğrencileri yalnız bırakmadı. Dans ve step gösterileri, şiirler ve şarkılarla renklenen etkinlikte, otizme dikkati çekmek için gökyüzüne kırmızı balonlar salındı.

Kurumlar arası iş birliğine vurgu yapan Akpınar, “Bugün, sivil toplum kuruluşlarıyla kurumlar el ele verdiğinde neleri başarabileceğini görüyoruz. Burada Konak Belediye Başkanlığımız, vakıf yönetimi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, hep birlikte el ele verip engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak için çok güzel etkinlikler yapıyor. Bu da o etkinliklerden bir tanesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Günün en anlamlı konuşmalarından birine ise Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinden Sertaç Özenç imza attı. Engelsiz Yaşam Köyü’nün yenilenen mutfak atölyesinde baristalık kursuna başlayan Özenç, şunları söyledi:

“BİZ DE VARIZ, HAZIRIZ VE DÜNYAYA KENDİ RENGİMİZİ KATMAK İSTİYORUZ”

“Fark et, kabul et, bizimle yürü. Beni anla. Bir zamanlar anlamadınız beni. Kelimelerim eksikti ama ben eksik değildim. Sadece farklı bir yoldan yürüyordum hayatta. Şimdi buradayım, piyano çalıyorum, sahneye çıkıp şiir okuyorum. Sevdiklerim tuttu elimden. Biliyor musunuz yeni bir kursa başladım. Farklı kahveler yapmayı öğreniyorum. Belki de size lezzetli kahveler yapan bir barista olacağım. Ama öncelikle hayatta bağımsız bireyler olabilmemiz için bana ve diğer arkadaşlarıma fırsat vermenizi istiyorum. Çünkü biz de varız, hazırız ve dünyaya kendi rengimizi katmak istiyoruz.”

Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencilerinin anneleri de etkinlikten ve Engelsiz Yaşam Köyü’nden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gamze Aktürk’ün annesi Necmiye Aktürk, “Başkanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Okulumuz çok güzel, çok memnunum. Her şey çok güzel gidiyor, dört dörtlük. Biz de varız” dedi.

“OĞLUM MUTLU OLDUĞU SÜRECE BEN DE MUTLU OLUYORUM”

Kaan’ın annesi Selma İskeçeli de “Okulumuzdan ve böyle etkinliklerden çok memnunuz, mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Oğlum mutlu olduğu sürece ben de mutlu oluyorum” diye konuştu.