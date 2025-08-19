Konak’ta sessiz yürüyüş

Konak Belediyesi’nin 17 Ağustos Marmara Depremi anısına düzenlediği “Sessiz Yürüyüş” ilçe belediyelerin arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi’yle (KAM) birlikte İzmir Büyükşehir Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balçova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (BALKUT), Karşıyaka Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Menderes Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAK), Foça Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Karabağlar Belediyesi Arama Kurtarma ekibi Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kortejin önünde “Unutmayacağız” pankartı yer alırken yürüyüş boyunca sessiz kalınarak farkındalık yaratıldı. Ellerinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtının önünde toplanan ekipler, burada İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) Başkanı Servet Ertaş’ın arama kurtarma ekipleri için yazdığı şiirle karşılandı. Arama kurtarma ekipleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okunmasının ardından, enkaz arama kurtarma çalışmalarında yürekleri dağlayan ama bir o kadar da hayata bağlayan “Sesimi Duyan Var mı?” diye bağırarak sessiz yürüyüşü sonlandırdı. Tüm ekipler adına, ev sahibi Konak Belediyesi’nin Afet İşleri Müdürü ve KAM Ekip Lideri Şebnem Firdevs Karakaya bir konuşma gerçekleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“45 saniyede binlerce canımızı yitirdiğimiz, milyonlarca hayatın değiştiği o kara geceyi anarken, sadece yas tutmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda ders alıyor, dayanışmayı büyütüyor ve dirençli bir gelecek için söz veriyoruz.”