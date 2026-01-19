Konak’ta yarıyıl tatili çok eğlenceli

Konak Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin yarıyıl tatilini eğlenceli hale getirecek bir dizi etkinlik hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çocuklara yönelik düzenlediği, stand-up’tan palyaçoya, tiyatrodan sihirbazlık gösterilerine, birbirinden eğlenceli ücretsiz etkinliklerde çocuklar, tatil günlerini dopdolu geçirecek.

Etkinlikler kapsamında, “Alp Abi ile Stand Up” gösterisi 19 ve 27 Ocak tarihlerinde çocuklarla buluşacak. 24 Ocak’ta “Clown Sirki”, 28 Ocak’ta “The Cabaret-Sihirli Dünya” ve 29 Ocak’ta da “Kukla Tiyatrosu – Prensin Maceraları” sahnede olacak. Etkinlikler, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Toros sosyal Tesisleri, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek.

Konak Belediyesi yarıyıl Tatili Etkinlik Programı:

24 Ocak 2026

CLOWN SİRKİ

Saat : 16.00

Yer : TOROS SOSYAL TESİSLERİ NİKAH SALONU

•

27 Ocak 2026

ALP ABİ İLE STAND UP

Saat : 14.00

Yer : GÜZELYALI NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ

•

28 Ocak 2026

THE CABARET - SİHİRLİ BİR DÜNYA

Saat : 14.00

Yer : BEŞTEPELER SOSYAL TESİSLERİ

•

29 Ocak 2026

KUKLA TİYATROSU – PRENSİN MACERALARI

Saat : 14.00

Yer : SELAHATTİN AKÇİÇEK KÜLTÜR MERKEZİ AVNİ ANIL SAHNESİ