Konak’tan su tasarrufu hamlesi

25.05.2026 10:59:00
İZMİR / Cumhuriyet
Konak Belediyesi, çevre dostu çalışmasıyla iklim krizi ve su israfına dikkat çekti. Musluklardan akan suda yüzde 30 ile 70 arasında tasarruf sağlayan perlatörler, muhtarlıklar ve semt merkezlerinde ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yeni çalışmasıyla Konak’ta su tasarrufunda yeni bir dönem başlattı. Suyun tasarruflu kullanımını sağlamak amacıyla muhtarlıklar ve semt merkezlerinden başlayan çalışma kapsamında, yüzde 30 ile 70 arasında su tasarruf sağlayan perlatörler (su tasarruf aparatı) vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. Dağıtım sırasında aparatların nasıl kullanılacağı, su tasarrufunun önemi, iklim krizi ve etkileri de anlatıldı.

“PERLATÖR KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

Musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve su tasarrufu sağlayan perlatörlerin dağıtımının devam edeceğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesi. Etkileri de ağırlıklı olarak su kaynaklarında görülen ve tüm dünyayı etkileyen bir sorun. Konak’ta sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmaların yanında kentimizde su tasarrufunu sağlamak, farkındalık yaratmak ve bireysel olarak neler yapabileceğimizi de göstermek adına bir çalışma başlattık. Su tasarrufunda perlatör kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

