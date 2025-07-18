Konak’tan Türkiye’ye örnek hizmet: 1 yılda 8 ‘mutluluk’ şubesi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, göreve geldiği ilk 100 gün içinde faaliyete geçirdiği sosyal belediyecilik hizmetlerinden Mutluluk Kahveleri, birinci yaşını kutluyor. İlki, Kemeraltı Abacıoğlu Hanı’nda açılan, uygun fiyatlı menü, kaliteli hizmet ve güler yüzlü personeliyle dikkat çeken Mutluluk Kahveleri, bir yılda 8 şubeye ulaşmanın gururunu yaşıyor. Mutluluk Kahveleri, Kemeraltı’nın yanı sıra Güneşli Mahallesi Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisleri, Barbaros Mahallesi Adile Naşit Parkı, Ulubatlı Mahallesi Toros Sosyal Tesisleri, Alsancak Sevgi Yolu Kiosk ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde hizmet veriyor. Ayrıca Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nda yer alan kafeterya, Mutluluk Kahvesi konseptiyle yenilenerek bütçe dostu olarak faaliyete başladı. Öte yandan Murat Reis Mahallesi’ndeki M. Yüce Sonkurt Parkı içinde hazırlıkları tamamlanan Mutluluk Kahvesi de sekizinci hizmet noktası oldu.

UYGUN FİYAT MEMNUNİYETİ

Kentin uğrak noktalarında konumlanması ve çayın 10 TL, kahvenin 20 TL’ye içilebildiği uygun fiyatlarıyla gün boyu dolup taşan Mutluluk Kahveleri, müşterilerinden aldığı olumlu yorumlarla da dikkat çekiyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya böyle bir hizmeti, birçok noktada hayata geçirdiği için teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Mutluluk Kahveleri’nin sayısının daha da artmasını istedi. Sadece Konaklıların değil, kenti ziyaret eden herkesin gözbebeği olan Mutluluk Kahveleri hakkında yapılan yorumlarda uygun fiyat memnuniyeti öne çıktı.

“BAŞKA YERDE OTURAMIYORUZ”

Zorlu ekonomik şartlar nedeniyle sosyalleşme imkanı bulamadıklarını belirten Ahmet Taştan, “Buraya neredeyse haftanın üç dört günü geliyorum. Fiyatlardan çok memnunuz, başka bir yerde oturamıyoruz. Böylesi ekonomik zorlukta burası bizim için bulunmaz bir nimet. Sayıları günden güne çoğalıyor. Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ederiz, çok memnunuz” dedi.

“BÜTÇEMİZE UYGUN”

Emeklilerin gözde mekanı haline gelen Mutluluk Kahvelerinde vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sema Tekbey Bozacı, şunları söyledi: “Nilüfer Başkanımız sayesinde açılan bu mekanlar bizim için çok iyi oldu. Biz emekli insanlarız, başka yerlerde fiyatlar çok yüksek. Burada bir çay 10 TL, tost 35 TL… Bütün ürünler bütçemize uygun.”

ÖĞRENCİLERİN DE UĞRAK YERİ

Hizmetten gençlerin de memnun kaldığını söyleyen öğrenci Elif Döneken ise “Böyle tarihi bir mekanda uygun fiyatlı güzel yemeklerin olması çok hoşumuza gitti. Bundan sonra hep gelmeyi düşünüyoruz. Öğrenci olduğumuz için bütçemize çok uygun. Diğer yerlerde iki kahve parasına, burada dört kişi doyduk” sözleriyle yetkililere teşekkür etti.

“FİYATLARI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Bütçe dostu fiyatları görünce şaşırdığını dile getiren Rümeysa Türkyılmaz ise “İzmir’e bugün geldim. Sabahtan beri acıktıkça bir şeyler yeme fırsatı bulduk ama biliyorsunuz bugünün şartlarında fiyatlar çok uçuk olabiliyor. Buranın fiyatlarını görünce çok şaşırdım. Çok memnun kaldık, sıcak bir ortamı var. Fiyatlar zaten çok makul” ifadelerini kullandı.