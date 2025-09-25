Konak zabıtasından okul kantinlerine sıkı denetim

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde, öğrencilerin güvenli ve temiz gıdaya ulaşabilmesi için başlatılan denetimleri hız kesmeden sürdürüyor. Okul kantinlerini denetleyen ekipler, ruhsat, gıda güvenliği ve hijyen alanlarında üçlü kontrol gerçekleştiriyor. Yapılan denetimler sırasında kantin işletmelerinin ruhsatları kontrol edilirken, gıda maddeleri gıda mühendisi eşliğinde denetleniyor; gerekli hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına da azami dikkat ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı listeye göre kantinlerde satılması sakıncalı gıdaların olup olmadığı, son kullanma tarihleri, saklama koşullarının uygunluğu ve ürünlerin tazeliği tek tek kontrol ediliyor. Öte yandan kantinlerin hijyen kurallarına uyup uymadığı da sıkı bir şekilde denetleniyor.

“DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Yapılan son denetimlerde, kantinlerde gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uyulup uyulmadığına dair yapılan kontroller sonucu son kullanma tarihinin geçmiş olduğu belirlenen ürünler raflardan indirildi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen kantin işletmeleri hakkında tutanak düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ta çocuklarımızın güvenli ve temiz gıdaya erişebilmeleri çok önemsediğimiz ve taviz vermeyeceğimiz bir konu. Sağlıksız gıdaların satışına kesinlikle izin vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini çok dikkatli bir şekilde ve hız kesmeden sürdürüyor. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.