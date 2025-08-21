Konaklı çocuklara bilim ve kültür dolu gezi

Konak Belediyesi’nin Gültepe Atatürk Spor Tesisinde Yaz Spor Okuluna katılan çocuklar, yaz dönemini kültür ve bilim gezisiyle taçlandırdı. Sabah, spor tesisinin önünden servisle alınan çocukların ilk durağı Sancar Maruflu Bilim Merkezi oldu. Burada güneş ve uzayla ilgili merak uyandıran film gösterimine katılan çocuklar, filmin ardından bilimsel deneyler yaptı. Bilimi keşfetmenin tadını çıkaran çocuklar, temiz enerji üretimine yönelik bilgiler de edindi.

Gezinin ikinci durağı ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası oldu. Gezi boyunca tarihin izlerini takip eden çocuklar, Anadolu’nun eşsiz kültürünü öğrenme fırsatı buldu. Çocuklar, Yaz Spor Okulunda kendilerini geliştirdikleri bir yaz tatili sonunda, kültür ve bilimle iç içe bir gezi düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ve çok eğlendiklerini dile getirdi.