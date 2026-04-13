Köy Enstitüleri kuruluş yıldönümü kutlandı

Atatürkçü Düşünce Derneği Kemalpaşa ve Bornova Şubeleri, Kemalpaşa Belediyesi ve Sütçüler Mahalle Muhtarlığı'nın destekleriyle “Kuruluşunun 86. Yılında Köy Enstitüleri Anma Programı” düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan programa belediye başkan Mehmet Türkmen’in yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, ADD şube başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaşlar katıldı.

Program kapsamında müzik grupları sahne alırken, halk dansları ve jimnastik gösterileri izleyicilerle buluştu. Sanatsal sergi ve gösterilerin yer aldığı etkinlikte köy zeybek ekibi büyük ilgi gördü. Keşkek ikramı ve davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler programa ayrı bir renk katarken, el emeği sanat stantları da katılımcıların beğenisini topladı. Cumhuriyetin aydınlanma yolunda önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri fikri için emek verenleri bir kez daha saygı ile anıldı.