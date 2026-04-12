Türkiye’den para istemiş, tehditleri sıralamıştı… Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı’ndan geri adım

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye’ye tehdit içeren paylaşımlar yapmıştı.

Kainerugaba "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik ama nafile. Eğer sorunlarımızı çözmezlerse önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Havayollarını da engelleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmelere başlamadan önce Türkiye'den 1 milyar dolar talep eden Kainerugaba, "O ülkenin en güzel kadınını eş olarak istiyorum" diyerek cinsiyetçi söylemlerde bulunmuştu.

Tepkilerin ardından Kainerugaba söz konusu paylaşımlarını sildi.

İsrail’e İran savaşı için 100 bin asker göndermek istediğini de dile getiren Kainerugaba, son olarak İsrail’e gitmek üzere ülkesinden ayrıldığını iddia eden bir paylaşım yapmıştı.

Söz konusu tehditlerin ardından Uganda'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Adonia Ayebare ise "Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye hakkındaki tweetleri, Uganda'nın ciddi endişelerinin ele alınış biçiminden duyulan memnuniyetsizliğin bir yansımasıdır. Uganda, Türk dostlarımızla olan ortaklıklarına değer veriyor, ancak bu egemenliğimiz pahasına olmamalı. Uganda, endişelerini gidermeyi amaçlayan iyi niyetli görüşmeleri dört gözle bekliyor ve eminim ki Kainerugaba da bunu destekliyor. Endişelenecek bir neden yok" açıklamasını yapmıştı.